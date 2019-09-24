ترامب يظهر تأييده للسيسي خلال لقائهما بنيويورك

Mardi 24 Septembre 2019
الأناضول - نيويورك - أظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، تأييدا جديدا لسياسات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال لقائهما بنيويورك، على هامش فعاليات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق مؤتمر صحفي.
وعلق ترامب على التظاهرات التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية بقوله: "المظاهرات تجري في كل دول العالم".
بدوره، قال السيسي: "الرأي العام في مصر لم يقبل بوجود جماعات الإسلام السياسي في الحكم، وستظل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار طالما يسعون للسلطة".
وأضاف السيسي: "مصر تقدر عاليا حكمة الرئيس ترامب في التعامل مع الخيار العسكري في حل الأزمة في منطقة الخليج كخيار أخير".
وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.
وبثت قنوات فضائية معارضة ونشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لاحتجاجات الجمعة والسبت، قالوا إنها هتفت ضد السيسي.
بينما شككت وسائل إعلام محلية مؤيدة في تلك المقاطع وقالت إنها "مفبركة وغير صحيحة".
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري عقب أحداث الجمعة في تصريحات متلفزة، إن الساحة الداخلية في مصر "مستقرة للغاية"، دون أي أن يشير لأي احتجاجات ببلاده.
ودعت هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية، الأحد، إلى "عدم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار والتقارير، خاصة مع حالة هذه الوسائل من الانفلات والفوضى، وتزييف الحسابات، والفبركة".
وجاء التحذير قبل دعوات لتظاهرات الجمعة المقبلة مطالبة برحل الرئيس المصري.
جاء ذلك خلال لقائهما بنيويورك، على هامش فعاليات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق مؤتمر صحفي.
وعلق ترامب على التظاهرات التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية بقوله: "المظاهرات تجري في كل دول العالم".
بدوره، قال السيسي: "الرأي العام في مصر لم يقبل بوجود جماعات الإسلام السياسي في الحكم، وستظل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار طالما يسعون للسلطة".
وأضاف السيسي: "مصر تقدر عاليا حكمة الرئيس ترامب في التعامل مع الخيار العسكري في حل الأزمة في منطقة الخليج كخيار أخير".
وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.
وبثت قنوات فضائية معارضة ونشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لاحتجاجات الجمعة والسبت، قالوا إنها هتفت ضد السيسي.
بينما شككت وسائل إعلام محلية مؤيدة في تلك المقاطع وقالت إنها "مفبركة وغير صحيحة".
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري عقب أحداث الجمعة في تصريحات متلفزة، إن الساحة الداخلية في مصر "مستقرة للغاية"، دون أي أن يشير لأي احتجاجات ببلاده.
ودعت هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية، الأحد، إلى "عدم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار والتقارير، خاصة مع حالة هذه الوسائل من الانفلات والفوضى، وتزييف الحسابات، والفبركة".
وجاء التحذير قبل دعوات لتظاهرات الجمعة المقبلة مطالبة برحل الرئيس المصري.
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