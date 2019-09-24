Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Chakli Tani  

فاضل عبد الكافي أو هادي نويرة جديد

Mardi 24 Septembre 2019

Mardi 24 Septembre 2019
مرتجى محجوب

كم سررت هاته الليلة عند متابعتي لحوار المتألقة مريم بلقاضي مع الوزير السابق فاضل عبد الكافي ابن السيد احمد عبد الكافي مؤسس التونسية للايجار المالي التي تشرفت بالعمل صلبها خلال سنوات خلت ، لا أحمل عنها الا أجمل الانطباعات و الذكريات ، بحكم ما عايشته من تنظيم و هيكلة و مواكبة لأحدث التطورات في المجال ، علاوة على الرقي و اللياقة في المعاملات و الممارسات .


بالفعل ، هي كما نقول" دار كبيرة "، اتشرف و أعتز بأني انتميت اليها في يوم ما .

أعود لموضوع الحال لأعبر و أنا المختص في الأقتصاد و التصرف عن أعجابي و موافقتي لما يطرحه السيد فاضل عبد الكافي الأكاديمي الرفيع و في نفس الوقت الممارس للقيادة و الأدارة لمؤسسات مالية و اقتصادية ناجحة و مشعة .

نعم سي الفاضل ، يتحدث عن ضرورة تحرير الاقتصاد و الانفتاح على الأسواق الخارجية بعيدا عن الاطروحات الانغلاقية المتخلفة و الرجعية ، كما يلامس و يقدم رؤية للادارة و الكفاءات الوطنية
و غيرها من الرؤى في توافق و تناغم مع أكبر المؤسسات و المنظمات الوطنية العريقة .

نعم ، سررت جدا بمشاهدة و الاستماع للسيد فاضل عبد الكافي في زحمة الجهل و الشعبويات التي تحيط بنا من كل حدب و صوب ، و كم أتمنى أن أراه قريبا على رأس الحكومة أو على رأس احدى الوزارات الاقتصادية .

السيد فاضل عبد الكافي هو دليل أخر على ان تونس ولادة و فيها العديد و العديد من الكفائات ، لا يمكن الا ان ندعمهم و نشجعهم بكل قوة .

  
  
     
  
festival-fff5db2f2c2f19886ae838466d364923-2019-09-24 01:23:51






0 de 0 commentaires pour l'article 189677



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 | 25 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:42 18:16 15:38 12:18 06:08 04:42
23°
 28° % 78 :الرطــوبة
تونــس 22°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
28°-2230°-2227°-2126°-2128°-20
  • Avoirs en devises
    18044,3

  • (23 sept)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,14877 DT        1$ =2,85172 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 sept)   95,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569304674|189677 453|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires