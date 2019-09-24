كذبة كبرى.. النهضة عندها مشكلة مع المحيط الإقليمي والدولي !

Mardi 24 Septembre 2019



من شروط الأحزاب الكبرى أن تكون قادرة على ممارسة حياتها الطبيعية تحت القصف المركز، وعلى النهضة ان تثبت خاصة خلال هذه الأيام التي تتعرض فيها الى الدك المكثف، ان جلدها يتحمل وان بطرياتها قادرة على الصد.لكن هذا لا يمنع من كلمة حق في مسالة واضحة، كالادعاء في بعض الصفحات ان لدى النهضة مشكلة مع محيطها الإقليمي والدولي! تلك فرية، قدِم صاحبها او أصحابها الى نقطة قوة الحركة وأرادوا استضعافها منها.إذا وفي نقاط موجزة، كيف هي علاقات النهضة مع محيط تونس الإقليمي والدولي؟*تملك حركة النهضة علاقة مع الجزائر هي الافضل، تم استقبال الغنوشي في الجزائر أكثر مما استقبل البلد الجار رئيس الجمهورية التونسية، تدخلت حركة النهضة أكثر من مرة بين سلطة البلدين لتبديد الغيوم.*تملك حركة النهضة علاقة جيدة مع السلطة الشرعية في طرابلس فيما يملك خصومها علاقة مع ميليشيات المشير حفتر.*تملك حركة النهضة علاقة جيدة مع فرنسا ومع ألمانيا ومع ايطاليا ومع الاتحاد الأوروبي.*تملك حركة النهضة علاقة متميزة مع بريطانيا*تملك النهضة علاقة أكثر من جيدة مع الصين واخرى جيدة مع الهند.*تملك النهضة علاقات متميزة مع اندونيسيا ومتقدمة جدا مع ماليزيا وتركيا*تملك النهضة علاقات طبيعية مع واشنطن واخرى دافئة مع طهران*حتى مع السعودية يملك زعيم النهضة علاقة متطورة مع الملك سلمان، افسدتها اجندة محمد بن سلمان.*نفذت النهضة ممثلة في زعيمها أكثر من زيارة رسمية الى الخارج، البادرة التي انفردت بها دون الاحزاب التونسية.النهضة هي أكثر الأحزاب التونسية التي تمت دعوتها من طرف الدبلوماسيات المعتمدة في بلادنا، لحضور مناسباتها واعيادها الوطنية.......هذا البعض، والكل أكثر من ذلك بكثير.