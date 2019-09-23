قدم: ميسي أفضل لاعب في العالم

Lundi 23 Septembre 2019
الأناضول - توج الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في برشلونة الإسباني، الإثنين، بجائزة أفضل لاعب في العالم لكرة القدم.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت في مدينة ميلانو الإيطالية.
وبذلك، انتزع ميسي الجائزة للمرة السادسة في تاريخه ليفض الشراكة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي في عدد مرات التتويج بالجائزة.
وتفوق ميسي على رونالدو والهولندي فيرجيل فان دايك المحترف في ليفربول الإنجليزي.
من جانبه، انتزع الألماني يورغن كلوب جائزة أفضل مدرب متفوقا على غوسيب غوارديولا وماويسيو بوكيتينيو.
فيما فاز دانييل زسوري لاعب فريق دبرتسني المجري بجائزة أفضل هدف والذي سجله ضد فيرينشفاروس في فبراير/شباط الماضي.
وفازت الأم البرازيلية سيلفيا جريمة ونجلها نيكولاس بجائزة أفضل مشجع حيث تقوم الأم برواية القصص الكروية لفريقها بالميراس لابنها الذي يعاني من إعاقة في البصر.
كما فاز الأرجنتيني مارسيلو بيلسا المدير الفني لليدز يونايتد بجائزة اللعب النظيف بعدما سمح للمنافس بتسجيل هدف في مرماه بعدما تأكد أن فريقه سجل هدفا غير شرعي.
وفاز البرازيلي اليسون بيكر بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت في مدينة ميلانو الإيطالية.
وبذلك، انتزع ميسي الجائزة للمرة السادسة في تاريخه ليفض الشراكة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي في عدد مرات التتويج بالجائزة.
وتفوق ميسي على رونالدو والهولندي فيرجيل فان دايك المحترف في ليفربول الإنجليزي.
من جانبه، انتزع الألماني يورغن كلوب جائزة أفضل مدرب متفوقا على غوسيب غوارديولا وماويسيو بوكيتينيو.
فيما فاز دانييل زسوري لاعب فريق دبرتسني المجري بجائزة أفضل هدف والذي سجله ضد فيرينشفاروس في فبراير/شباط الماضي.
وفازت الأم البرازيلية سيلفيا جريمة ونجلها نيكولاس بجائزة أفضل مشجع حيث تقوم الأم برواية القصص الكروية لفريقها بالميراس لابنها الذي يعاني من إعاقة في البصر.
كما فاز الأرجنتيني مارسيلو بيلسا المدير الفني لليدز يونايتد بجائزة اللعب النظيف بعدما سمح للمنافس بتسجيل هدف في مرماه بعدما تأكد أن فريقه سجل هدفا غير شرعي.
وفاز البرازيلي اليسون بيكر بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم.
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Par:MedTunisie ( )
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