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حتى نجنب البرلمان القادم آفة السياحة الحزبية.. مبادرة تستحق التعميم

Lundi 23 Septembre 2019

Lundi 23 Septembre 2019
قدم مرشح حركة النهضة للانتخابات التشريعية عن دائر ألمانيا مبادرة جيدة قد تشكل الحل أو بعض الحل للكثير من الخور الذي تخلل الدورة البرلمانية 2014-2019، كما دورة المجلس الوطني التأسيسي 2011-2014. مبادرة قد توقف الميركاتوات وتساعد بعض النواب في تثبيت آدميتهم بعد ان تحول البعض الى سلعة معروضة للمال السياسي، وتحولت قبة باردو الى بورصة مستقطة مهينة لتجربة الانتقال الديمقراطي في بلادنا.

*مبادرة موسى بن حمد



الحمد لله وحده
أتعهد امام الله ثم امام الشعب
تونس في 23.09.2019
اني الممضي أسفله موسى بن احمد المترشح للانتخابات التشريعية عن دائرة ألمانيا اقسم بالله العظيم على ان اتعهد بما يلي :
- اولا ان لا اغادر الحزب او الائتلاف الانتخابي الذي ترشحت على قائمته تحت اي ظرف او اي تعلة .
- ثانيا ان لا اتغيب عن اي نشاط داخل مجلس نواب الشعب الا بسبب قاهر وان يكون غيابي معللا .
ثالثا: أن لا اتقلد أي منصب حكومي يفرض عليّ مغادرة عضوية البرلمان
رابعا ان اودع هذا التعهد المعرف بالامضاء لدى رئاسة المجلس ورئاسة كتلتي البرلمانية.
خامسا تعتبر اي مخالفة من جانبي لاحد التعهدات المذكورة اعلاه بمثابة اعلان استقالة تامة و باتة و نهائية من موقعي كنائب بمجلس نواب دون الحاجة لإجراءات اخرى حتى
وان نص عليها النظام الداخلي للمجلس .
و الله على ما أقول شهيد
الاسم و اللقب
الامضاء
موسى بن حمد

مترشح لمجلس النواب عن حزب حركة النهضة بدائرة ألمانيا.


  
  
     
  
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