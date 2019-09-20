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عود على بدء: فزاعة النمط المجتمعي والاسطوانة المشروخة

Vendredi 20 Septembre 2019

Vendredi 20 Septembre 2019
بقلم محمد اليوسفي *

يعني ما فشلت فيه النهضة وحزب التحرير وروابط حماية الثورة وأنصار الشريعة من الممكن أن ينجح فيه "الذئب المنفرد" قيس سعيد.
من يتحالف مع حركة النهضة لمدة 3 سنوات وهي الرافضة لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة جملة وتفصيلا و قد سبق أن سعى بكل الطرق لأن يكون مرشحها في الرئاسية في اطار صفقة سياسية يود ان يقنعنا اليوم ان النمط المجتمعي في خطر وان تونس تسير نحو المجهول ولهذا وجب تعديل البوصلة في الانتخابات التشريعية.


مع العلم ان مواقف قيس سعيد تجاه مسألة الحريات الفردية والمساواة في الإرث لا تختلف عن مواقف الأستاذة عبير موسي والكثير من الدساترة والتجمعيين الذين ينتمون لاحزاب السيستام وان كانت المنطلقات السياسية تختلف بين الطرفين.
غباء ما بعده غباء. منظومة تعيش خارج اللحظة التاريخية تماما.

للحقوق والحريات شعب يحميها ومجتمع مدني سيواصل النضال من أجل مزيد تطويرها. البقية الباقية مجرد ترهات وفزاعات لم تعد تنطلي. لقد ان الأوان للاقناع بأن الحيلة في ترك الحيل. أفلا تتدبرون ام على قلوب أقفالها؟

* كاتب صحفي و ناشط حقوقي

  
  
     
  
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