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الأهلي يهزم الزمالك ويتوّج بالسوبر المصري للمرة الـ11 في تاريخه

Vendredi 20 Septembre 2019

Vendredi 20 Septembre 2019
الأناضول - توّج فريق الأهلي، الجمعة، بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم للمرة الحادية عشر في تاريخه.

وتغلب الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.


جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الأهلي حيث كثفوا من هجماتهم في محاولة لتسجيل هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة 19 عن طريق النيجيري جونيور أجايي.

وفي الوقت الذي بحث فيه الزمالك عن التعادل، أضاف الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 45 عن طريق حسين الشحات.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز أجايي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 49.

وعاد الأمل لجماهير الزمالك بعدما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للفارس الأبيض في الدقيقة 64 نفذها محمود علاء في المرمى مسجلًا الهدف الأول.

وتجدد الأمل بعدما تقلص فارق النتيجة في الدقيقة 76 بعدما احتسب الحكم الألماني ضربة جزاء ثانية للفارس الأبيض نفذها محمود علاء في المرمى مسجلا الهدف الثاني له وللزمالك.

  
  
     
  
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