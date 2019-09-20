الشاهد: قيس سعيّد حري بالثقة لكن محيطه غير معروف

Vendredi 20 Septembre 2019
الأناضول - تونس/ يسرى ونّاس - أعلن رئيس الحكومة التونسي، المرشح الرئاسي الخاسر يوسف الشاهد، الجمعة، أنه يثق في قيس سعيد، الفائز بالمركز الأول في الرئاسيات، لكنه لم يخفِ توجسه من محيطه.
جاء ذلك في مقابلة مع إذاعة "موزاييك" الخاصة.
وقال الشاهد، عن سعيد الذي صعد إلى الدور الثاني من الرئاسيات، "أعرفه رجل قانون كما كل التونسيين، وهو رجل حري بالثقة، إلا أنّ محيطه غير معروف".
واستطرد "الأمر الذي يطرح بعض المخاوف على نمط المجتمع، خصوصا وأن شقا منهم (محيط سعيد) لديه نظرة مختلفة للإرهاب عن نظرة التونسيين".
وفي سياق آخر، دعا الشاهد الذي يترأس حزب "تحيا تونس"، عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع، المرشح الرئاسي الخاسر والمدعوم من حزب "نداء تونس"، إلى التحالف في الانتخابات التشريعية المقبلة، المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال أدعو الزبيدي، إلى "الجلوس على طاولة الحوار، وتوحيد الجهود بهدف إنقاذ البلاد".
وأردف: "رغم الكلام الخطير الذي قيل في حقي من قبل الزبيدي، إلا أني سأتجاوز ذلك بهدف توحيد الصفوف، والدخول إلى الانتخابات القادمة موحّدين، حتى لا تتشتت الأصوات، وذلك حتى تتمكن العائلة الديمقراطية من تشكيل كتلة برلمانية وازنة".
وفي تصريحات سابقة، قال الزبيدي، إنّ "الشاهد، بدأ في حملته الانتخابية وهو على رأس الحكومة، واستعمل كل إمكانيات الدولة لذلك من طائرات عسكرية وسيارات إدارية، وقام بزيارات لا علاقة لها بدوره كرئيس حكومة".
ووفق نتائج أولية رسمية، حل الشاهد، بالمركز الخامس للدور الأول للانتخابات الرئاسية بـ7.38 بالمئة من أصوات النّاخبين، بينما سبقه الزبيدي في المرتبة الرابعة بـ10.7 بالمئة.
فيما تصدر السباق كل من سعيّد بـ18.4 بالمئة من الأصوات، يليه نبيل القروي، رئيس حزب "قلب تونس" بـ15.58 بالمائة، ما أهلهما للمرور إلى الدور الثاني، أما مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو، فحلّ في المرتبة الثالثة بـ12.88 بالمئة.
جاء ذلك في مقابلة مع إذاعة "موزاييك" الخاصة.
وقال الشاهد، عن سعيد الذي صعد إلى الدور الثاني من الرئاسيات، "أعرفه رجل قانون كما كل التونسيين، وهو رجل حري بالثقة، إلا أنّ محيطه غير معروف".
واستطرد "الأمر الذي يطرح بعض المخاوف على نمط المجتمع، خصوصا وأن شقا منهم (محيط سعيد) لديه نظرة مختلفة للإرهاب عن نظرة التونسيين".
وفي سياق آخر، دعا الشاهد الذي يترأس حزب "تحيا تونس"، عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع، المرشح الرئاسي الخاسر والمدعوم من حزب "نداء تونس"، إلى التحالف في الانتخابات التشريعية المقبلة، المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال أدعو الزبيدي، إلى "الجلوس على طاولة الحوار، وتوحيد الجهود بهدف إنقاذ البلاد".
وأردف: "رغم الكلام الخطير الذي قيل في حقي من قبل الزبيدي، إلا أني سأتجاوز ذلك بهدف توحيد الصفوف، والدخول إلى الانتخابات القادمة موحّدين، حتى لا تتشتت الأصوات، وذلك حتى تتمكن العائلة الديمقراطية من تشكيل كتلة برلمانية وازنة".
وفي تصريحات سابقة، قال الزبيدي، إنّ "الشاهد، بدأ في حملته الانتخابية وهو على رأس الحكومة، واستعمل كل إمكانيات الدولة لذلك من طائرات عسكرية وسيارات إدارية، وقام بزيارات لا علاقة لها بدوره كرئيس حكومة".
ووفق نتائج أولية رسمية، حل الشاهد، بالمركز الخامس للدور الأول للانتخابات الرئاسية بـ7.38 بالمئة من أصوات النّاخبين، بينما سبقه الزبيدي في المرتبة الرابعة بـ10.7 بالمئة.
فيما تصدر السباق كل من سعيّد بـ18.4 بالمئة من الأصوات، يليه نبيل القروي، رئيس حزب "قلب تونس" بـ15.58 بالمائة، ما أهلهما للمرور إلى الدور الثاني، أما مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو، فحلّ في المرتبة الثالثة بـ12.88 بالمئة.
2 de 2 commentaires pour l'article 189505
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:49
|18:22
|15:42
|12:20
|06:05
|04:38
|
26°
|25°
|% 78
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|25°-24
|33°-25
|30°-25
|31°-23
|30°-22
Follow @babnet_Tunisie
(196 002) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 026) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(124 927) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(117 341) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(113 939) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(109 242) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 77 841) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 65 069) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 478) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 456) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 64 059) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 61 643) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 59 051) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 57 098) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 469) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 426) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 51 762) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 588) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 51 125) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 50 931) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
Par:sarramba (Tunisia )
Sur:الشاهد: قيس سعيّد حري بالثقة لكن محيطه غير معروف