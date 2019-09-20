الخلافة السادسة على الابواب ؟

Vendredi 20 Septembre 2019
مرتجى محجوب
في تصريح له لقناة الجزيرة القطرية و ليس لقناة اعلامية تونسية ، وعد الاستاذ قيس سعيد التونسيات و التونسيين بالعدل و علوية القانون على شاكلة الخليفة عمر الفاروق رضي الله عنه و أرضاه .
سياسيا لا يمكن ان يؤول تصريح مرشح الرئاسة الا في سياق تبنيه لنموذج حكم الفاروق ، أي الخلافة التي يتبناها علنا في تونس حزب التحرير .
و اذا اضفنا لذلك ما يطرحه الاستاذ قيس من رؤية انتخابات جماهيرية مباشرة من القاعدة للقمة و ما يتضمنه الأمر من الغاء للاحزاب ،
تصبح حينئذ ، شكوك العديد من المتابعين حول تبني الاستاذ قيس لبرنامج و رؤية حزب التحرير و لكن باسلوب المتخفي المتدرج، مشروعة و قائمة الذات .
على كل حال ، ننتظر توضيحات في هذا المجال ، غير ما مللناه و سئمناه من نعت كل وسيلة اعلامية او متابع للشان العام ،يطرح سؤالا و يبحث عن استفسارات باعلام المجا ي و غيرها من المصطلحات و القوالب و الردود الجاهزة التي تخفي عجزا أو خوفا من الوضوح و البيان .
الاستاذ قيس سعيد الذي ينوي على حد زعمه محاربة الفساد و استرجاع ما نهب من ثروات ، لا اخاله أقل شجاعة من السيد حمادي الجبالي الذي بشر بالخلافة السادسة في يوم من الايام .
ننتظر لنرى و نسمع و نقرء ...
ناشط سياسي مستقل
في تصريح له لقناة الجزيرة القطرية و ليس لقناة اعلامية تونسية ، وعد الاستاذ قيس سعيد التونسيات و التونسيين بالعدل و علوية القانون على شاكلة الخليفة عمر الفاروق رضي الله عنه و أرضاه .
سياسيا لا يمكن ان يؤول تصريح مرشح الرئاسة الا في سياق تبنيه لنموذج حكم الفاروق ، أي الخلافة التي يتبناها علنا في تونس حزب التحرير .
و اذا اضفنا لذلك ما يطرحه الاستاذ قيس من رؤية انتخابات جماهيرية مباشرة من القاعدة للقمة و ما يتضمنه الأمر من الغاء للاحزاب ،
تصبح حينئذ ، شكوك العديد من المتابعين حول تبني الاستاذ قيس لبرنامج و رؤية حزب التحرير و لكن باسلوب المتخفي المتدرج، مشروعة و قائمة الذات .
على كل حال ، ننتظر توضيحات في هذا المجال ، غير ما مللناه و سئمناه من نعت كل وسيلة اعلامية او متابع للشان العام ،يطرح سؤالا و يبحث عن استفسارات باعلام المجا ي و غيرها من المصطلحات و القوالب و الردود الجاهزة التي تخفي عجزا أو خوفا من الوضوح و البيان .
الاستاذ قيس سعيد الذي ينوي على حد زعمه محاربة الفساد و استرجاع ما نهب من ثروات ، لا اخاله أقل شجاعة من السيد حمادي الجبالي الذي بشر بالخلافة السادسة في يوم من الايام .
ننتظر لنرى و نسمع و نقرء ...
ناشط سياسي مستقل
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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