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الخلافة السادسة على الابواب ؟

Vendredi 20 Septembre 2019

Vendredi 20 Septembre 2019
مرتجى محجوب

في تصريح له لقناة الجزيرة القطرية و ليس لقناة اعلامية تونسية ، وعد الاستاذ قيس سعيد التونسيات و التونسيين بالعدل و علوية القانون على شاكلة الخليفة عمر الفاروق رضي الله عنه و أرضاه .


سياسيا لا يمكن ان يؤول تصريح مرشح الرئاسة الا في سياق تبنيه لنموذج حكم الفاروق ، أي الخلافة التي يتبناها علنا في تونس حزب التحرير .

و اذا اضفنا لذلك ما يطرحه الاستاذ قيس من رؤية انتخابات جماهيرية مباشرة من القاعدة للقمة و ما يتضمنه الأمر من الغاء للاحزاب ،
تصبح حينئذ ، شكوك العديد من المتابعين حول تبني الاستاذ قيس لبرنامج و رؤية حزب التحرير و لكن باسلوب المتخفي المتدرج، مشروعة و قائمة الذات .

على كل حال ، ننتظر توضيحات في هذا المجال ، غير ما مللناه و سئمناه من نعت كل وسيلة اعلامية او متابع للشان العام ،يطرح سؤالا و يبحث عن استفسارات باعلام المجا ي و غيرها من المصطلحات و القوالب و الردود الجاهزة التي تخفي عجزا أو خوفا من الوضوح و البيان .

الاستاذ قيس سعيد الذي ينوي على حد زعمه محاربة الفساد و استرجاع ما نهب من ثروات ، لا اخاله أقل شجاعة من السيد حمادي الجبالي الذي بشر بالخلافة السادسة في يوم من الايام .

ننتظر لنرى و نسمع و نقرء ...

ناشط سياسي مستقل

  
  
     
  
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