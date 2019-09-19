اذا لم تترحم عليه ، على الاقل فلتصمت

Jeudi 19 Septembre 2019



شماتة وعبارات بذيئة وقبيحة لا تعبر في الحقيقة الا عن معادن اصحابها .هم فئة يعيشون بيننا ، ناقمون ، حاقدون ، لا يعرف الصفح أو العفو طريقهما الى قلوبهم .لم يعارضوا بن علي كما عارضناه و لم يتأذوا كما تأذى الشرفاء ، فقط قلوبهم و عقولهم سوداء .بن علي انتقل الى الرفيق الاعلى في انتظار يوم الحساب من رب العباد .أقول في الأخير : اللهم ارحم موتانا و جميع موتى المسلمينبمن فيهم زين العابدين بن عليأمين يا رب العالمين