اذا لم تترحم عليه ، على الاقل فلتصمت

Jeudi 19 Septembre 2019
مرتجى محجوب
شماتة وعبارات بذيئة وقبيحة لا تعبر في الحقيقة الا عن معادن اصحابها .
هم فئة يعيشون بيننا ، ناقمون ، حاقدون ، لا يعرف الصفح أو العفو طريقهما الى قلوبهم .
لم يعارضوا بن علي كما عارضناه و لم يتأذوا كما تأذى الشرفاء ، فقط قلوبهم و عقولهم سوداء .
بن علي انتقل الى الرفيق الاعلى في انتظار يوم الحساب من رب العباد .
أقول في الأخير : اللهم ارحم موتانا و جميع موتى المسلمين
بمن فيهم زين العابدين بن علي
أمين يا رب العالمين
شماتة وعبارات بذيئة وقبيحة لا تعبر في الحقيقة الا عن معادن اصحابها .
هم فئة يعيشون بيننا ، ناقمون ، حاقدون ، لا يعرف الصفح أو العفو طريقهما الى قلوبهم .
لم يعارضوا بن علي كما عارضناه و لم يتأذوا كما تأذى الشرفاء ، فقط قلوبهم و عقولهم سوداء .
بن علي انتقل الى الرفيق الاعلى في انتظار يوم الحساب من رب العباد .
أقول في الأخير : اللهم ارحم موتانا و جميع موتى المسلمين
بمن فيهم زين العابدين بن علي
أمين يا رب العالمين
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Par:mandhouj (France )
Sur: منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة صوتية الى الشعب التونسي