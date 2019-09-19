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اذا لم تترحم عليه ، على الاقل فلتصمت

Jeudi 19 Septembre 2019

Jeudi 19 Septembre 2019
مرتجى محجوب

شماتة وعبارات بذيئة وقبيحة لا تعبر في الحقيقة الا عن معادن اصحابها .


هم فئة يعيشون بيننا ، ناقمون ، حاقدون ، لا يعرف الصفح أو العفو طريقهما الى قلوبهم .

لم يعارضوا بن علي كما عارضناه و لم يتأذوا كما تأذى الشرفاء ، فقط قلوبهم و عقولهم سوداء .

بن علي انتقل الى الرفيق الاعلى في انتظار يوم الحساب من رب العباد .

أقول في الأخير : اللهم ارحم موتانا و جميع موتى المسلمين

بمن فيهم زين العابدين بن علي

أمين يا رب العالمين

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189440

Scorpio  (Tunisia)  |Jeudi 19 Septembre 2019 à 21h 17m |           
نكتة اليوم : لم يعارضو بن علي كما عارضناه!

لا نملك ما نقول أمام هذه الوقاحة!!



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