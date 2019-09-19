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أمير قطر وماكرون يبحثا سبل تطوير العلاقات الاستراتيجية

Jeudi 19 Septembre 2019

Jeudi 19 Septembre 2019
الأناضول - الدوحة/ أحمد يوسف - بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء جميع الطرفين بقصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).


كما تناول اللقاء "عددا من القضايا المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي".

ويقوم أمير قطر، بزيارة عمل لباريس، تستمر ليوم واحد؛ يعقبها زيارة لبريطانيا يلتقي خلالها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في العاصمة لندن.

ويتوجه آل ثاني، بعد زيارة لندن، إلى نيويورك، لترؤس وفد بلاده في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يلقي آل ثاني، خطابا في الجلسة الافتتاحية للجمعية بمقر المنظمة بمدينة نيويورك الأمريكية، بحسب "قنا".

  
  
     
  
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