عقود النفط تقفز فوق 10 بالمئة على خلفية هجوم أرامكو

Lundi 16 Septembre 2019
الأناضول - صعدت عقود النفط الآجلة فوق 10 بالمئة بالنسبة لخام برنت في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، مدفوعة بهجوم على معملين يتبعان أرامكو السعودية، السبت الماضي.
وصباح، السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" النفطية، شرقي السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.
وتبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة.
وبحلول الساعة (06:10 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 10.51 بالمئة أو 6.33 دولارات إلى 66.55 دولارا للبرميل.
في نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.87 بالمئة أو 4.9 دولارات إلى 59.56 دولارا للبرميل.
وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، عقب الهجوم: حسب التقديرات الأولية، أدت الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام، تقدر بنحو 5.7 ملايين برميل، أو حوالي 50 بالمئة من إنتاج شركة أرامكو.
والأحد، قال مسؤولون سعوديون إن شركة أرامكو النفطية تهدف إلى استعادة نحو ثلث إنتاج النفط المفقود، بحلول اليوم الإثنين، بعد الهجمات.
وأعلنت 5 شركات بتروكيماويات سعودية، الأحد، عن تأثر إمدادتها من بعض مواد اللقيم الخاص بعملياتها التشغيلية، نتيجة الهجوم وأثره على التزود بالنفط.
وصباح، السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" النفطية، شرقي السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.
وتبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة.
وبحلول الساعة (06:10 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 10.51 بالمئة أو 6.33 دولارات إلى 66.55 دولارا للبرميل.
في نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.87 بالمئة أو 4.9 دولارات إلى 59.56 دولارا للبرميل.
وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، عقب الهجوم: حسب التقديرات الأولية، أدت الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام، تقدر بنحو 5.7 ملايين برميل، أو حوالي 50 بالمئة من إنتاج شركة أرامكو.
والأحد، قال مسؤولون سعوديون إن شركة أرامكو النفطية تهدف إلى استعادة نحو ثلث إنتاج النفط المفقود، بحلول اليوم الإثنين، بعد الهجمات.
وأعلنت 5 شركات بتروكيماويات سعودية، الأحد، عن تأثر إمدادتها من بعض مواد اللقيم الخاص بعملياتها التشغيلية، نتيجة الهجوم وأثره على التزود بالنفط.
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Par:Biladi2012 (Tunisia )
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