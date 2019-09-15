Radio Babnet Tunisie On Air: Med Rochdi - Ichreya  

تونس.. أنصار المرشح المستقل قيس سعيد يحتفلون بمقر حملتهم

Dimanche 15 Septembre 2019

Dimanche 15 Septembre 2019
الأناضول - تونس/يسرى ونّاس - احتفل أنصار المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية في تونس قيس سعيّد، بمقر حملتهم وسط العاصمة تونس، بعد الإعلان عن نتائج تقديرية، قدمتها مؤسسة سيغما كونساي (متخصصة في الإحصاءات وسبر الآراء) أظهرت تقدم سعيّد في النّتائج.

وأظهرت إحصائيات تقديرية لمؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء (غير حكومية) تأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني لانتخابات الرئاسة التونسية.




ووفق النتائج التقديرية التي قدمتها سيغما كونساي على تلفزيون الحوار التونسي الخاص، تقدم قيس سعيد بـ 19.50 بالمئة من الأصوات.

وجاء نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" في المرتبة الثانية بـ 15.5 بالمئة، يليه عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة في المرتبة الثالثة بـ 11 بالمئة.

فيما جاء المرشح المستقل (وزير الدفاع) عبد الكريم الزبيدي في المرتبة الرابعة بـ 9.4 بالمئة، وحل يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الحالي) في المرتبة الخامسة بـ 7.5 بالمئة، وجاء الصافي سعيد بـ 7.5 بالمئة في المرتبة السادسة.

من جانبها، أعلنت إدارة حملة مرشح حركة "النهضة" عبد الفتاح مورو، رفض ما أعلنته مؤسسات سبر آراء الناخبين بشأن نتائج انتخابات الرئاسة.

وقال مدير الحملة سمير ديلو في مؤتمر صحفي: "هيئة الانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان النتائج الرسمية للرئاسيات".


  
  
     
  
festival-fad76d093e3baff91ac90ac7aeed77a6-2019-09-15 21:21:14






1 de 1 commentaires pour l'article 189167

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 15 Septembre 2019 à 21h 36m |           
النتائج لم تصدر بعد والاحتفال السابق لأوانه لا معنى له . والاعتراف بهيئة موازية للهيئة الرسمية خطا لا يغتفر .كالاعتراف بعراف بدل تشخيص الطبيب .وبصدور النتائج الرسمية ينتهي الجدل .



Présidentielles 2019
En continu

الأحد 15 سبتمبر 2019 | 16 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:57 18:29 15:47 12:22 06:01 04:33
26°
 26° % 69 :الرطــوبة
تونــس 25°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
26°-2536°-2433°-2533°-2430°-23
  • Avoirs en devises
    18425,6

  • (13 sept)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15914 DT        1$ =2,85983 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 sept)   972,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568584669|189167 7294|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires