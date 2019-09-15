تونس.. أنصار المرشح المستقل قيس سعيد يحتفلون بمقر حملتهم

Dimanche 15 Septembre 2019
الأناضول - تونس/يسرى ونّاس - احتفل أنصار المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية في تونس قيس سعيّد، بمقر حملتهم وسط العاصمة تونس، بعد الإعلان عن نتائج تقديرية، قدمتها مؤسسة سيغما كونساي (متخصصة في الإحصاءات وسبر الآراء) أظهرت تقدم سعيّد في النّتائج.
وأظهرت إحصائيات تقديرية لمؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء (غير حكومية) تأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني لانتخابات الرئاسة التونسية.
ووفق النتائج التقديرية التي قدمتها سيغما كونساي على تلفزيون الحوار التونسي الخاص، تقدم قيس سعيد بـ 19.50 بالمئة من الأصوات.
وجاء نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" في المرتبة الثانية بـ 15.5 بالمئة، يليه عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة في المرتبة الثالثة بـ 11 بالمئة.
فيما جاء المرشح المستقل (وزير الدفاع) عبد الكريم الزبيدي في المرتبة الرابعة بـ 9.4 بالمئة، وحل يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الحالي) في المرتبة الخامسة بـ 7.5 بالمئة، وجاء الصافي سعيد بـ 7.5 بالمئة في المرتبة السادسة.
من جانبها، أعلنت إدارة حملة مرشح حركة "النهضة" عبد الفتاح مورو، رفض ما أعلنته مؤسسات سبر آراء الناخبين بشأن نتائج انتخابات الرئاسة.
وقال مدير الحملة سمير ديلو في مؤتمر صحفي: "هيئة الانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان النتائج الرسمية للرئاسيات".
وأظهرت إحصائيات تقديرية لمؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء (غير حكومية) تأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني لانتخابات الرئاسة التونسية.
ووفق النتائج التقديرية التي قدمتها سيغما كونساي على تلفزيون الحوار التونسي الخاص، تقدم قيس سعيد بـ 19.50 بالمئة من الأصوات.
وجاء نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" في المرتبة الثانية بـ 15.5 بالمئة، يليه عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة في المرتبة الثالثة بـ 11 بالمئة.
فيما جاء المرشح المستقل (وزير الدفاع) عبد الكريم الزبيدي في المرتبة الرابعة بـ 9.4 بالمئة، وحل يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الحالي) في المرتبة الخامسة بـ 7.5 بالمئة، وجاء الصافي سعيد بـ 7.5 بالمئة في المرتبة السادسة.
من جانبها، أعلنت إدارة حملة مرشح حركة "النهضة" عبد الفتاح مورو، رفض ما أعلنته مؤسسات سبر آراء الناخبين بشأن نتائج انتخابات الرئاسة.
وقال مدير الحملة سمير ديلو في مؤتمر صحفي: "هيئة الانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان النتائج الرسمية للرئاسيات".
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Par:Potentialside (Tunisia )
Sur: سمير ديلو : النتائج التي تصلنا حول مرشحنا مورو مغايرة تماما لما يتم تداوله حاليا