عبو: نعيش انتخابات حرمت منها العديد من الشعوب

Dimanche 15 Septembre 2019
الأناضول - الأناضول - تونس/ يسرى ونّاس - قال محمد عبو، مرشح "التيار الديمقراطي" للانتخابات الرئاسية في تونس، الأحد، "نعيش انتخابات حرمت منها العديد من الشعوب، ولكن شوهها المال السياسي، والتسيب وغياب الشفافية".
جاء ذلك عقب إدلائه بصوته في الاستحقاق الرئاسي بالمدرسة الإعدادية بمنطقة الوردية، بالعاصمة تونس.
وأضاف عبو، إنه "سيحترم ما ستفرزه صناديق الاقتراع، وسيهنئ الفائز بمنصب الرئاسة إذا كانت النتيجة ضدهم، دون أن تشوبها أخطاء أو تجاوزات".
وعبر عن سعادته بالديمقراطية التونسية "رغم الإخلالات والمغالطات الكثيرة، والمال السياسي الذي يشوبها، والذي لا توجد مؤسسة قادرة على حل هذا الإشكال".
واعتبر عبو، أن "ضعف نسبة المشاركة إلى غاية الساعات الأولى من الاقتراع يعكس انتشار قيم الأنانية في المجتمع، ونتمنى ان يخرج الجميع بكثافة".
وبحسب هيئة الانتخابات، بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع إلى حدود الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (10:00 ت.غ) 7.9 بالمئة.
وافتتحت مراكز الاقتراع في تونس، الأحد، في تمام 08:00 بالتوقيت المحلي (07:00 ت.غ)، في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد ثورة الياسمين في 2011.
ويبلغ عدد المرشحين على الرئاسيات 26 مرشحاً في حين أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 7 ملايين و155 ألفا، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات.
والعملية الانتخابية ستتم في 13 ألف مكتب اقتراع، موزعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.
جاء ذلك عقب إدلائه بصوته في الاستحقاق الرئاسي بالمدرسة الإعدادية بمنطقة الوردية، بالعاصمة تونس.
وأضاف عبو، إنه "سيحترم ما ستفرزه صناديق الاقتراع، وسيهنئ الفائز بمنصب الرئاسة إذا كانت النتيجة ضدهم، دون أن تشوبها أخطاء أو تجاوزات".
وعبر عن سعادته بالديمقراطية التونسية "رغم الإخلالات والمغالطات الكثيرة، والمال السياسي الذي يشوبها، والذي لا توجد مؤسسة قادرة على حل هذا الإشكال".
واعتبر عبو، أن "ضعف نسبة المشاركة إلى غاية الساعات الأولى من الاقتراع يعكس انتشار قيم الأنانية في المجتمع، ونتمنى ان يخرج الجميع بكثافة".
وبحسب هيئة الانتخابات، بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع إلى حدود الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (10:00 ت.غ) 7.9 بالمئة.
وافتتحت مراكز الاقتراع في تونس، الأحد، في تمام 08:00 بالتوقيت المحلي (07:00 ت.غ)، في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد ثورة الياسمين في 2011.
ويبلغ عدد المرشحين على الرئاسيات 26 مرشحاً في حين أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 7 ملايين و155 ألفا، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات.
والعملية الانتخابية ستتم في 13 ألف مكتب اقتراع، موزعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.
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- Hier 22:09 قابس: لم يقع خرق الصمت الانتخابي في الجهة
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur:عبو: نعيش انتخابات حرمت منها العديد من الشعوب