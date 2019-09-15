سلمى اللومي: سألتزم بنتائج الصندوق

Dimanche 15 Septembre 2019
الأناضول - نابل(تونس)/ ألفة الغربي - أكدت المرشحة للانتخابات الرئاسية التونسية عن حزب الأمل سلمى اللومي التزامها بنتائج الصندوق، معبرة عن أملها في نجاح الانتخابات الرئاسية الحالية.
وقالت سلمى اللومي في تصريحات للصحفيين إثر خروجها من التصويت في مركز اقتراع بمدينة نابل ( شمال شرق) " سيكون هناك دور ثان لانتخاب رئيس الجمهورية التونسية"، مؤكدة أن الحديث عن حظوظها في النجاح في هذه الانتخابات ما يزال سابقا لأوانه.
وأضافت اللومي" إن عملية الاقتراع تتم في مناخ ديمقراطي يختار فيها الشعب التونسي الشخصية التي يرديها والأقرب إليه".
ودعت اللومي المواطنين التونسيين إلى التوجه بكثافة إلى مراكز الاقتراع لاختيار الشخصية الأكفأ لقيادة البلاد في المرحلة القادمة.
واللومي إحدى مرشحتين من بين 26 مترشحا في قائمة المتقدمين للانتخابات الرئاسية التونسية بالإضافة إلى مرشحة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وشغلت منصب وزيرة للسياحة ومديرة لديوان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي قبل أن تستقيل وتتخلى عن حزب نداء تونس لتأسيس حزب الأمل هذا العام.
وافتتحت مراكز الاقتراع في تونس، الأحد، في تمام الثامنة بالتوقيت المحلي (07:00 ت.غ)، في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد ثورة الياسمين في 2011.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت، 7 ملايين و155 ألفا، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات.
والعملية الانتخابية ستتم في 13 ألف مكتب اقتراع، موزعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.
وقالت سلمى اللومي في تصريحات للصحفيين إثر خروجها من التصويت في مركز اقتراع بمدينة نابل ( شمال شرق) " سيكون هناك دور ثان لانتخاب رئيس الجمهورية التونسية"، مؤكدة أن الحديث عن حظوظها في النجاح في هذه الانتخابات ما يزال سابقا لأوانه.
وأضافت اللومي" إن عملية الاقتراع تتم في مناخ ديمقراطي يختار فيها الشعب التونسي الشخصية التي يرديها والأقرب إليه".
ودعت اللومي المواطنين التونسيين إلى التوجه بكثافة إلى مراكز الاقتراع لاختيار الشخصية الأكفأ لقيادة البلاد في المرحلة القادمة.
واللومي إحدى مرشحتين من بين 26 مترشحا في قائمة المتقدمين للانتخابات الرئاسية التونسية بالإضافة إلى مرشحة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وشغلت منصب وزيرة للسياحة ومديرة لديوان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي قبل أن تستقيل وتتخلى عن حزب نداء تونس لتأسيس حزب الأمل هذا العام.
وافتتحت مراكز الاقتراع في تونس، الأحد، في تمام الثامنة بالتوقيت المحلي (07:00 ت.غ)، في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد ثورة الياسمين في 2011.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت، 7 ملايين و155 ألفا، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات.
والعملية الانتخابية ستتم في 13 ألف مكتب اقتراع، موزعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur:سلمى اللومي: سألتزم بنتائج الصندوق