Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Ya Wardit El Hobb  

الغنوشي: للتونسيين ان يفخروا بأنفسهم وأن يعتزوا بما حققته ثورتهم

Dimanche 15 Septembre 2019

Dimanche 15 Septembre 2019
الأناضول - تونس/يسرى ونّاس - قال رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي، انه "للتونسيين ان يفخروا اليوم بأنفسهم وأن يعتزوا بما حققت ثورتهم وأن يترحموا على شهدائها، الذين مكنونا من بلوغ هذا اليوم وان يحافظوا على هذه الحرية".

تصريحات الغنوشي كانت اليوم عقب ادلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمدرسة الابتدائية نهج القيروان بمدينة بن عروس بالضاحية الجنوبيّة للعاصمة تونس.




ودعا الغنوشي الناخبين لأن يختاروا لتونس "الأقدر والاكفأ والانظف والاكثر أخلاقا ..".

وقال "هو يوم من ايام عز تونس وحريتها ولا مثيل لهذه المشاهد في آي بلد عربي آخر".

وأضاف "عدد المسجلين في الانتخابات هذه المرة أكبر من سابقاتها ونأمل أن يخرجوا بكثافة ليمارسوا واجبهم الانتِخابي".

وتابع "تونس اليوم تخطو خطوات هامة الى الامام .. هو يوم هام في تاريخها تتخرج فيه بشهادة الديمقراطية".

وزاد "هذه الانتخابات الرابعة التي تجري في نزاهة ونظافة وهو ما يؤشر على استقرار الديمقراطية في بلادنا".

وتابع " مثلما حققت تونس ديمقراطيتها فهي ستحقق الشغل والامن لأبنائها وبناتها وسيكون لها النظام الصحي الجيد والتعليمي والنقل الجيد".

واضاف "ستكون تونس بلد يكون فيه الشعب اكثر تحاببا وأكثر عدالة وأكثر تعلقا بالمستقبل واملا في غد افضل".

وافتتحت مراكز الاقتراع في تونس، الأحد، في تمام الثامنة بالتوقيت المحلي (07:00 ت.غ)، في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد ثورة الياسمين في 2011.

ويتنافس على كرسي الرئاسة 24 مرشحا في السباق بعد انسحاب المرشح محسن مرزوق، عن حزب مشروع تونس، والمرشح عن حزب الوطن الجديد سليم الرياحي، لفائدة المرشح المستقل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت، 7 ملايين و155 ألفا، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات.

والعملية الانتخابية ستتم في 13 ألف مكتب اقتراع، موزعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.


  
  
     
  
festival-96aa13aae372fd0bf013553a785fa50c-2019-09-15 11:27:35






0 de 0 commentaires pour l'article 189136



Présidentielles 2019
En continu

الأحد 15 سبتمبر 2019 | 16 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:57 18:29 15:47 12:22 06:01 04:33
29°
 34° % 51 :الرطــوبة
تونــس 25°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
34°-2535°-2434°-2532°-2433°-24
  • Avoirs en devises
    18425,6

  • (13 sept)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15914 DT        1$ =2,85983 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 sept)   972,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568546399|189136 1625|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires