250 مركز اقتراع تفتح متأخرة لأسباب أمنية في غربي تونس

Dimanche 15 Septembre 2019
الأناضول - تونس/ عادل الثابتي - أعلن نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأحد، أن 250 مركز اقتراع في غرب البلاد في المناطق الحدودية تفتح في الساعة العاشرة صباحا، وتغلق في الرابعة مساء، لأسباب أمنية.
جاء ذلك في مقابلة لبفون، صباح الأحد، مع القناة الأولى للتلفزيون الحكومي.
وقال بفون، إن هذه المراكز تفتح بتأخير ساعتين عن بقية المراكز، أي في تمام العاشرة 10.00 صباحا بالتوقيت المحلي (9:00 ت.غ)، وتغلق قبل ساعتين أيضا في تمام الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ) في المناطق الحدودية غرب تونس لأسباب أمينة.
يذكر أن الجماعات الإرهابية لا تزال تنشط غرب تونس في محافظات قفصة والقصرين والكاف.
جدير بالذكر أن مراكز الاقتراع في بقية مراكز الاقتراع افتتحت على الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (7:00 ت.غ)، وتغلق على الساعة 18:00 (17:00 ت.غ).
وتجري الانتخابات الرئاسية الثانية بعد ثورة يناير 2011، بمشاركة 26 مرشحا، اثنين منهم انسحبا من السباق لصالح مرشح آخر.
جاء ذلك في مقابلة لبفون، صباح الأحد، مع القناة الأولى للتلفزيون الحكومي.
وقال بفون، إن هذه المراكز تفتح بتأخير ساعتين عن بقية المراكز، أي في تمام العاشرة 10.00 صباحا بالتوقيت المحلي (9:00 ت.غ)، وتغلق قبل ساعتين أيضا في تمام الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ) في المناطق الحدودية غرب تونس لأسباب أمينة.
يذكر أن الجماعات الإرهابية لا تزال تنشط غرب تونس في محافظات قفصة والقصرين والكاف.
جدير بالذكر أن مراكز الاقتراع في بقية مراكز الاقتراع افتتحت على الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (7:00 ت.غ)، وتغلق على الساعة 18:00 (17:00 ت.غ).
وتجري الانتخابات الرئاسية الثانية بعد ثورة يناير 2011، بمشاركة 26 مرشحا، اثنين منهم انسحبا من السباق لصالح مرشح آخر.
En continu
- Hier 22:09 قابس: لم يقع خرق الصمت الانتخابي في الجهة
- Hier 12:47 رئاسية 2019...الانتخابات الرئاسية في أرقام
- Hier 11:13 ابتسم انك .. في تونس الخضراء
- Hier 09:47 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 23:35 يوسف الشاهد يهزم الزبيدي في نسب المشاهدة
- Hier 20:52 أليس فيكم رجل .. رشيد
- Hier 20:19 عمر منصور ينفي اشاعة تخليه لفائدة الزبيدي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:57
|18:29
|15:47
|12:22
|06:01
|04:33
|
26°
|34°
|% 69
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|34°-25
|35°-24
|34°-25
|32°-24
|33°-24
Follow @babnet_Tunisie
(123 828) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(112 881) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(105 073) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 360) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 425) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 64 007) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 803) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 63 352) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 56 668) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 010) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 50 982) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 908) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 49 442) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 49 110) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 48 267) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 035) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 208) بوبكر يعتذر لمورو
( 44 196) الزبيدي : السيّد حمد هذايا ما نعرف
( 43 957) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 43 901) هكذا علمت الإمارات بتفاصيل المناظر
Par:kerker (France )
Sur: أرملة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في ذمة الله