تونس: كيف تعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان احترام فترة ''الصمت الانتخابي''

Samedi 14 Septembre 2019



فرانس 24

- قال موفد فرانس 24 إلى تونس إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية أكدت أنها ستنشر 1200 عون مراقبة و350 منسقا لمنع وقوع تجاوزات مع بداية فترة "الصمت الانتخابي"، وأيضا لمنع كافة مظاهر الترويج للمرشحين المشاركين في السباق نحو قصر قرطاج... فيديو