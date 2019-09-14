البطولة القطرية: التونسي الحرباوي يسجل لفريقه العربي الفائز على أم صلال (5-1)

Samedi 14 Septembre 2019



وات - اعتلى فريق العربي صدارة الترتيب العام للبطولة القطرية لكرة القدم مؤقتا، بعد فوزه العريض على أم صلال (5-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء امس على ملعب "جاسم بن حمد: بنادي السد الرياضي"، في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.وسجل محمد صلاح النيل،والآيسلندي آرون جونارسون،والتونسي حمدي الحرباوي والألماني ميشيل لاسوجا، والمغربي عادل الرحيلي مدافع أم صلال خطأ في مرماه في الدقائق (41، 45، 49 ، 55 ، 65) أهداف العربي ، والإيفواري يانيك ساجبو في الدقيقة (25) هدف أم صلال.ورفع العربي بهذا الفوز رصيده إلى سبع نقاط وتصدر ترتيب المسابقة بفارق نقطة عن السد الذي تأجلت مباراته في هذه الجولة مع السيلية إلى يوم 24 من الشهر الجاري، وذلك بسبب ارتباطه بمواجهة النصر السعودي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا المقررة الإثنين المقبل في المقابل مني أم صلال بخسارته الثانية على التوالي بعد الأولى أمام الخور (صفر-1) في الجولة الثانية بعد التعادل في الجولة الأولى أمام الريان (2-2)، ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة العاشرة.