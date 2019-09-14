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مبديا استعداده لدعم أمن السعودية.. ترامب: بلادنا تتأثر بمثل هجمات ''أرامكو''

Samedi 14 Septembre 2019

Samedi 14 Septembre 2019
الأناضول - الرياض - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة مستعدة لدعم السعودية، مشيرًا إلى تأثر الاقتصاد العالمي والأمريكي "سلبيًا" بمثل الهجمات، التي استهدفت منشأتين لشركة أرامكو السعودية للنفط.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه السبت ترامب بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفق ما أرودته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".


وخلال الاتصال أكد ترامب "استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها".

وشدد على "التأثير السلبي لهذه الهجمات (التي استهدفت منشأتين لأرامكو) على الاقتصاد الأمريكي والعالمي".

من جهته، أكد بن سلمان أن بلاده "قادرة على مواجهة العدوان الإرهابي والتعامل معه".

وأعلنت جماعة الحوثي في اليمن في وقت سابق اليوم استهداف منشأتين نفطيتين سعودينين بـ 10 طائرات مسيرة، بعد ساعات من إعلان الرياض إخماد حريق شب في معملين تابعين لـ"أرامكو".

  
  
     
  
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