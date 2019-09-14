إيطاليا تسمح لسفينة إنقاذ بإنزال 82 مهاجرا على أراضيها

Samedi 14 Septembre 2019



الأناضول

- روما - وافقت إيطاليا، السبت، على السماح لسفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ" بإنزال 82 مهاجرا في ميناء لامبيدوسا، وفق ما أفادت منظمة "إس أو إس المتوسط" المشغلة للسفينة.وأفادت المنظمة عبر تويتر أن "أوشن فايكينغ تلقّت للتو أوامر من مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري في روما للتوجه إلى لامبيدوسا".وبقيت "أوشن فايكينغ" التي كانت في مهمتها الثانية تتنقل بين مالطا وإيطاليا على مدى نحو أسبوعين بحثاً عن ميناء لإنزال المهاجرين.وأفادت منظمة أطباء بلا حدود، التي تشرف على السفينة إلى جانب "إس أو إس المتوسط"، أن "المهاجرين هم 58 رجلا و6 نساء و18 طفلا".وأنقذت "أوشن فايكينغ" 356 مهاجراً في مهمتها الأولى.وتسعى إيطاليا لوضع نظام آلي لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المتوسط بين الدول الأوروبية، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية مؤخرا.وفي السياق نفسه، قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إن "بلاده على استعداد لاستقبال 25 بالمئة من اللاجئين الذين يتم إنقاذهم من عرض البحر، وتمكنوا من الوصول إلى إيطاليا".وأضاف زيهوفر، في لقاء مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، في عددها الصادر السبت، أن "بلاده تعتزم مستقبلا أن تستقبل واحدا من بين كل أربعة لاجئين يصلون إلى إيطاليا".