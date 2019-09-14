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ليبيا.. قوات ''حفتر'' تقصف مطار معيتيقة بصواريخ غراد

Samedi 14 Septembre 2019

Samedi 14 Septembre 2019
الأناضول - قالت حكومة الوفاق الليبية، السبت، إن ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قصفت مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، بصواريخ غراد.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" العسكرية التابع لحكومة "الوفاق" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".


ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.
وقال البيان إنه في محاولة يائسة منها لتعويض خسائرها ميليشيات حفتر تستهدف مطار معيتيقة بصواريخ غراد.

وأضافت أن هذا القصف يعد الثاني بعد استهدافه قبل فجر السبت بضربات جوية نفذها الطيران الإماراتي المسير الداعم لحفتر.

ويأتي استهداف معيتيقة، عقب ساعات من إعلان حكومة الوفاق تدمير غرفة العمليات الرئيسية لقوات حفتر، بقاعدة الجفرة الجوية (وسط)، ومقتل 6 ضباط أجانب كانوا موجودين فيها.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد القوات في الشرق.

  
  
     
  
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