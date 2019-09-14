Samedi 14 Septembre 2019



لو جبت العالم شرقا و غربا، لن تجد مثيلا لما يجري في بلاد الخضراء، خلية نحل، تعمل على ساق و قدم لترسيخ انتقالها الديمقراطي، بالاحتكام للعملية الانتخابية، لنمسي على انتهاء الحملة الانتخابية الرئاسية، و يصبح صمت الرئاسية يصفر بداية انطلاق صوت التشريعية، انها ايام تونس، حبلى بالاعراس.فيتجند جميع افراد الخلية سواء ان كانوا ممثلي السلطة و طالبي السلطة و صاحب السلطة جميعهم، يسعون لتحقيق نفس الهدف، و هو ضمان بقاء الخلية، بقاء الوطن و ازدهاره .ولتحقيق الهدف، يتم تقسيم الادوار فنجد، ممثلي السلطة من مسؤولي الدولة و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و ممثلي المجتمع المدني يسهرون على انجاز هذا الحدث التاريخي، في كنف الشفافية و الديمقراطية، في عمل ماراطوني جبار، اقتضته ظروف بلادنا، بعدما رحل راس السلطة الى الرفيق الاعلى دون سابق انذار، مما تسبب في مراجعة خريطة الانتخابات على ضوء الواقع الجديد.يسعى طالبي السلطة من احزاب و مستقلين في سباق محموم مع الزمن لطلب ود الشعب، لعلهم يظفرون بعرش قرطاج، و ان لم يكن بالامكان، فعرش باردو على الابواب، فتراهم يضعون زينتهم و كل ما لديهم في سلة برامجهم لتكون براقة، و يتغنون بحب الوطن و بسيادة الوطن و باقتصاد الوطن و.. و ...، و لا ندري من هو المؤتمن على الوطن..اما صاحب السلطة، الشعب التونسي العظيم، فتراه في حيرة امام هذا الكم الهائل من الخطاب، و التخمة الزائدة من الخطابات، ليزيد الطين بلة اعلام لم يستنشق بعد نسيم ثورة 17 ديسمبر، و قطع على نفسه عهدا ان يتخندق كل حسب هواه و مصلحته ليزين طرفا و يشيطن اخر.ايها الشعب العظيم، يا من اطلقت ثورة امتدت من المحيط الى الخليج، و من كنت دائما منتصرا على مدى التاريخ، لن تكون لقمة سائغة للمأجورين و المتآمرين الذئاب و لن تسمح بالتطبيع مع الفاسدين و المفسدين، وسيكون على عاتقكم في هذه المحطات الانتخابية دورا في تصحيح مسار ثورتنا و تدارك اخطائنا.الامر بين ايديكم، فكونوا عزا لوطنكم، و ذخرا لها، و سدا يمنع كل الايادي المتطاولة بل يشلها و يبترها.ابتسم انك .. في تونس الخضراء.