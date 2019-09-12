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مسؤولون أمريكيون: اشتباه بتجسس إسرائيل على البيت الأبيض

Jeudi 12 Septembre 2019

Jeudi 12 Septembre 2019
الأناضول - القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط - من المحتمل أن تكون إسرائيل قد زرعت أجهزة مراقبة للهاتف الخلوي، تم كشفها، بالقرب من البيت الأبيض، خلال العامين الماضيين.

هذا ما صرح به مسؤولون كبار أمريكيون سابقون، لموقع "بوليتيكو" الأمريكي، الخميس، وتناقلته مواقع إخبارية إسرائيلية.


وفقا للتقرير، فإن أجهزة مراقبة الهاتف الخلوي، من المرجح أن تهدف للتجسس على الرئيس دونالد ترامب.

وأشار المسؤولون الأمريكيون السابقون إلى أنه "تم اكتشاف أجهزة مراقبة الهواتف المحمولة أثناء رئاسة ترامب".

ونفت السفارة الإسرائيلية في واشنطن هذه الاتهامات، وقالت في بيان:" إسرائيل لا تشارك في التجسس في الولايات المتحدة، هذه التهم - هراء".

  
  
     
  
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