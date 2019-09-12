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تونس تختار.. و انا احترت.. من أختار

Jeudi 12 Septembre 2019

Jeudi 12 Septembre 2019
حياة بن يادم


مازال صدى المناظرات الرئاسية رنانا في بيوت الوطن، و في أرجاء بقية الوطن، ليكرس المنهج الفريد التي اتخذته ثورة 17 ديسمبر، أن الحوار هو الآلية الوحيدة لادارة هذا الوطن، الصغير بحجمه .. الكبير بملاحمه على مدى التاريخ، و لتصبح المناظرة، مهرا لا يصح العرس الديمقراطي من دونها، و لتكون امنية و حلما صعب المنال في باقي الوطن، المنهك من حوار الدبابات.


تنافس المترشحون للرئاسة لطلب ود الشعب، وتابعت مع التونسيين صولاتهم و جولاتهم، ليتراوح اداءهم من المقبول الى التهريج على مدى 3 ايام، لعلي اظفر بمترشح يوم 15 سبتمبر يمثلني.

الخطاب على باب قرطاج لطلب ود الشعب كثيرون، فاحترت من أختار ، فقررت ان أختار من يمهرني ثورة 17 ديسمبر العظيمة، فبحثت بينهم، لعلي أظفر بالمراد، فازدادت حيرتي لكثرتهم، والكل يعتقد انه الثورة، و الكل يصر انه صاحب "الباتيندة"، ادركت حينها ان حالة التشتت عميقة في غياب اي مجهود للرهان على وجهة واحدة و في معالجة مرض الأنا قبل ان يتحول الى وباء ليضرب في العمق، في القلب و الخاصرة، و يلقي بارادة الشعب في ليلة غابرة .

و إن لم نعالج مرض التشتت قبل يوم الحسم، حينها لن ينفع البكاء، و الثمانية و عشرون حرفا تقف عاجزة عن وصف الالم الذي يحتوينا، فلا نجد الا الصمت.

و أنا التي كنت امني نفسي، أن أرى صومعة جامع عقبة ابن نافع تلد فجرا جديدا، و تعم رائحة ياسمين الوطن باقي الوطن، و يسمع صوت احلامنا القدر، و ترى عواصم العالم مجدنا الدائم و لا نتوسل الصدقات و لا نصغر امام البلاط.

تونس تختار .. وأنا احترت .. من أختار.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188974

Kamelnet  ()  |Jeudi 12 Septembre 2019 à 10h 29m |           
🌴✌🇹🇳14🇹🇳✌🌴 mourou président 🌟😃



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