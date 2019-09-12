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وفاة المخرج اللبناني صانع النجوم سيمون أسمر

Jeudi 12 Septembre 2019

Jeudi 12 Septembre 2019
وكالات - توفّي المخرج اللبناني سيمون أسمر عن عمر 76 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض..

حمل الأسمر لقب "صانع النجوم"، وخرج دفعة من أهم الفنانين في لبنان من خلال برنامج "استوديو الفن" أمثال ماجدة الرومي ومنى مرعشلي ووليد توفيق وعبدالكريم الشعار ونهاد فتوح ونوال الزغبي، وائل كفوري، عاصي الحلاني، راغب علامة، عبد الغني طليس، معين شريف، إليسا، مايا دياب، ميريام فارس، نيشان، جيزيل خوري، زياد برجي، مايا نصري، فارس كرم، نضال الأحمدية، عبدو ياغي، ربيع الخولي، ماري سليمان، زين العمر، نقولا سعادة نخلة، جان ماري رياشي، غسان صليبا، ليليان أندراوس، رودي رحمة.


ونال الأسمر أكثر من عشرين جائزة في لبنان ومختلف أنحاء العالم، منها "أفضل مبدع تلفزيوني" عام 1994، وجائزة مفتاح سيدني في أستراليا في العام نفسه.

وقدّمت له موسوعة جائزة العام الدولية في العام 1997، وفي عام 2003 وبمناسبة مرور 44 عاماً على خدماته في مجال الفن، كرمته لجنتا تخليد عمالقة الشرق و"أصدقاء سيمون أسمر".

  
  
     
  
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