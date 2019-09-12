الرئيس الذي نريد

Jeudi 12 Septembre 2019



"بن علي هرب".. كانت تلك جملة لفظها أحدهم ليلة من ليالي جانفي 2011 الساخنة.. كلمات لا يزال وقعها في اذان و قلوب كل التونسيين..ألفاظ أقشعرت لها الابدان و تنفست فيها الصدور الصعداء بعد سنوات طوال من الظلم و القهر..أخيرا انتهى النظام البائد.. نظام دجن و احتكر كافة المرافق العمومية و حول الدولة الى مزرعة عائلية كبيرة تعيث فيها العائلة الحاكمة فسادا و تعامل الشعب بطريقة بشعة تقترب من الاستعباد تشبه الأنظمة الاقطاعية في العصور الوسطى, ناهيك عن حجم الانهيار الاقتصادي و الاخلاقي و المعنوي الذي تركته مدة عقدين و نيف من الاستبداد..ف " بن علي هرب" لا تخبر فقط عن رفض عميق لبن علي كشخص و مسؤول سياسي فاسد بل تعبر عن الازدراء التام لصفة " الرئيس" بعد أن جردت من معانيها الحقيقية و تحولت الى ما يشبه ملوكية ظالمة و باطشة...و اليوم, بعد بضع سنوات من تلك الليلة نجد أنفسنا للمرة الثانية بعد انقضاء ذاك العهد أمام فرصة تاريخية لاختيار لاختيار رئيس للدولة و قائد رمزي للشعب قد ينسينا جزءا من مرارة الماضي الراكد..و بمجرد التأمل في قائمة المرشحين للرئاسة اذا ما استثنينا منهم من تلاحقهم شبهات القساد نجد أن المواصفات التي نطلبها موزعة عليهم بمقدار متفاوت.. منهم من يحمل ثقافة موسوعية, و اخر يملك قدرة كبيرة على الاقناع و لسانا مبين, و اخرون لهم رصيد نضالي و حقوقي بارز, و بعضهم يتسلح بالمطالب و الشعارات الحارقة المرفوعة ابان الثورة كبرنامج انتخابي, و منهم من تدفعه روح المغامرة و الطموح السياسي لخوض التجارب و اثراء رصيده السياسي الفتي... و هذا ما يجعل اختيار أحدهم صعبا خاصة و أنه " لا وجود لعصفور نادر " بينهم مهما على شأنهم لأن الندرة المرجوة لن تتحقق بطبقة سياسية في جزء منها مطبعة مع الفساد, و في جزء اخر تسيرها المصالح و التوافقات و التسويات السياسية, و في جزء ثالث تضل الشعارات التي يرفعونها و الوعود التي يعدونها حدها حد حناجرهم تتبخر فور خروجها منهم..."العصفور النادر" ستلده أو ربما ولدته احدى الحرائر من جيل جديد يتربى على قيم الثورة السامية و يتنفس حرية و ينام و يستيقظ حرية دون الام نظالية في مقارعة الاستبداد حد الانهاك و دون تجربة مريرة في حضرة الاستبداد..لهذا لابد لنا نحن شعب افريقية البهية أن نقلب و نمحص في سيرة المترشحين للرئاسة قبل أن نختار أحدهم و نعدم حظوظ البقية و لو لزم الامر ملازمة كافة مصادر المعلومة كلما أتيحت لنا الفرصة حتى نحقق اكبر قدر من الاجتهاد يرشدنا نحو الاختيار الاسلم و يقينا من الدسائس و المؤامرات و المزيد من نخر الفساد للبلاد حتى تجهض أحلامنا أو تقودنا نحن لدفنها بأنفسنا...فهل سيتحرك فينا الحس المواطني و حب الوطن في هذا الاختبار العسير أم على العقول أقفالها؟