Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Dekrayat  

جنرال موتورز تسحب 3.4 مليون سيارة بسبب مشكلة في المكابح

Mercredi 11 Septembre 2019

Mercredi 11 Septembre 2019
الأناضول - واشنطن - أعلنت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية، الأربعاء، سحب 3.4 مليون سيارة في الولايات المتحدة بسبب مشكلة في المكابح.
وقالت الشركة إن السيارات المستهدفة هي شاحنات صغيرة (بيك آب) وسيارات رياضية تم إنتاجها خلال الفترة من 2014 حتى 2018، حسبما نقلت صحيفة (يو إس إيه توداي الأمريكية).
وذكرت الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة النقل على الطرق السريعة إن قرار سحب السيارات جاء بعد تلقي 111 شكوى تتعلق بمشكلة في المكابح.
وأضافت أن سائقي تلك السيارات اشتكوا من أنهم يضطرون إلى الضغط على دواسة المكابح بقوة شديدة لجعل السيارة تتوقف.

وتابعت أنها تلقت بلاغات عن حدوث 9 حوادث تصادم بسبب تلك المشكلة وعن وقوع إصابتين.
وأوضحت أنها ستخطر مالكي السيارات المذكورة بأن الشركة ستتحمل نفقات إصلاح تلك المشكلة.

  
  
     
  
festival-3da8dc536d3b73281775605e16694781-2019-09-11 22:06:38






0 de 0 commentaires pour l'article 188958



Présidentielles 2019
En continu

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 | 12 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:03 18:36 15:50 12:23 05:58 04:30
24°
 24° % 83 :الرطــوبة
تونــس 24°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
24°-2431°-2430°-2331°-2232°-23
  • Avoirs en devises
    17972,7

  • (11 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,15793 DT        1$ =2,85984 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 sept)   931,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568239497|188958 308|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires