جنرال موتورز تسحب 3.4 مليون سيارة بسبب مشكلة في المكابح

Mercredi 11 Septembre 2019
الأناضول - واشنطن - أعلنت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية، الأربعاء، سحب 3.4 مليون سيارة في الولايات المتحدة بسبب مشكلة في المكابح.
وقالت الشركة إن السيارات المستهدفة هي شاحنات صغيرة (بيك آب) وسيارات رياضية تم إنتاجها خلال الفترة من 2014 حتى 2018، حسبما نقلت صحيفة (يو إس إيه توداي الأمريكية).
وذكرت الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة النقل على الطرق السريعة إن قرار سحب السيارات جاء بعد تلقي 111 شكوى تتعلق بمشكلة في المكابح.
وأضافت أن سائقي تلك السيارات اشتكوا من أنهم يضطرون إلى الضغط على دواسة المكابح بقوة شديدة لجعل السيارة تتوقف.
وتابعت أنها تلقت بلاغات عن حدوث 9 حوادث تصادم بسبب تلك المشكلة وعن وقوع إصابتين.
وأوضحت أنها ستخطر مالكي السيارات المذكورة بأن الشركة ستتحمل نفقات إصلاح تلك المشكلة.
وقالت الشركة إن السيارات المستهدفة هي شاحنات صغيرة (بيك آب) وسيارات رياضية تم إنتاجها خلال الفترة من 2014 حتى 2018، حسبما نقلت صحيفة (يو إس إيه توداي الأمريكية).
وذكرت الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة النقل على الطرق السريعة إن قرار سحب السيارات جاء بعد تلقي 111 شكوى تتعلق بمشكلة في المكابح.
وأضافت أن سائقي تلك السيارات اشتكوا من أنهم يضطرون إلى الضغط على دواسة المكابح بقوة شديدة لجعل السيارة تتوقف.
وتابعت أنها تلقت بلاغات عن حدوث 9 حوادث تصادم بسبب تلك المشكلة وعن وقوع إصابتين.
وأوضحت أنها ستخطر مالكي السيارات المذكورة بأن الشركة ستتحمل نفقات إصلاح تلك المشكلة.
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Par:essoltan (France )
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