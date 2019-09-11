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توقيع 4 اتفاقيات تعاون بين تونس والعراق

Mercredi 11 Septembre 2019

Mercredi 11 Septembre 2019
الأناضول - تونس/ مروى الساحلي - وقعت تونس والعراق، الأربعاء، مذكرتي تفاهم في مجالي المشاورات السياسية والتعاون الثقافي، واتفاقية في المجال الجوي، وبرنامجًا تنفيذيًا في المجال الثقافي لـ2019-2021.

وتم التوقيع في مقر وزارة الخارجية التونسية، خلال اجتماعات الدورة 16 للجنة المشتركة بين البلدين، التي تستمر يومين، وتختتم أعمالها الخميس.


وشارك في اجتماع اللجنة المشتركة وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، ونظيره العراقي محمد علي الحكيم.

وقال الجهيناوي، إن اللجنة المشتركة بحثت القضايا الأمنية، التي تهم الاستقرار بين البلدين.

وأضاف أنه تم أيضًا بحث سبل تعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري، وتونس مستعدة لتنشيط علاقاتها مع العراق وجعله شريكًا أساسيًا في منطقة الشرق الأوسط والخليج.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز مجالات الطاقات المتجددة والنقل الجوي والبحري، بحسب الوزير التونسي.

وتابع: "اتفقنا أن نتواصل على مستوى الخبراء في إمكانية استيراد الطاقات البترولية من العراق."

فيما قال "الحكيم"، إنه تم بحث مجالات النقل والفلاحة والصناعة والبحث العلمي والتعليم العالي والسياحة والتجارة.

وأعرب عن استعداد العراق للتعاون مع تونس في مجال الأدوية والصحة.

  
  
     
  
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