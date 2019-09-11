قيس سعيّد: أحمل مشروعا لبناء سياسي وإداري جديد

Mercredi 11 Septembre 2019
الأناضول - بنزرت (تونس) مراد الدلاجي - قال مرشح الانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيّد، الأربعاء، إنه يحمل مشروعا وتصورا لبناء سياسي وإداري جديد لبلاده.
جاء ذلك في حديث أجراه سعيّد، المرشح المستقل، مع مواطنين التقاهم خلال جولة له في أسواق مدينة بنزرت (شمال)، في إطار حملته الانتخابية.
وأضاف سعيد الذي يخوض حملته الانتخابية تحت شعار "الشعب يريد"، أن "الدستور يخوِّل لرئيس الجمهورية تقديم مبادرات تشريعية لخدمة هذا البناء السياسي الجديد".
واعتبر أن برنامجه الانتخابي "ليس بيعا للأحلام أو حديثا عن مشاريع يمكن أن تتحقق أو لا (...)، فالأمر يتعلق بإيجاد آليات قانونية جديدة تمكّن الشعب التونسي من أن يرتقي بإرادته إلى مستوى القرار".
وشدّد سعيّد الذي يعتبر في نظر أنصاره مرشحا "ثوريا" أن "البناء السياسي والإداري يجب أن يكون ملتصقا، بعد الانفجار الثوري الذي انطلق من المحلي نحو المركز، بإرادة الشعب .
وفي سياق متصل، وتعليقا على إمكانية انسحاب مرشحين لفائدة آخرين، قال سعيد: "أنا لست في سباق مع أحد، وهذه الانسحابات لا تعنيني فالقضية قضية مشروع وطني".
وأضاف أن "الأمر لا يتعلق بموعد انتخابي على غرار ما يتحدثون عنه حتى ينسحب أحد ليترك المكان شاغرا لطرف آخر، إنما يتعلق بمشروع وطني جديد يتصل بالآليات القانونية التي يجب أن تتوفر للشعب التونسي حتى تبلغ إرادته مستوى القرار".
وأكد سعيّد أن "من ينسحب (من المرشحين) فهو حر، ومن بقي فهو حر".
ويتنافس 26 مرشحا من أجل الفوز بالانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في تونس الأحد المقبل.
جاء ذلك في حديث أجراه سعيّد، المرشح المستقل، مع مواطنين التقاهم خلال جولة له في أسواق مدينة بنزرت (شمال)، في إطار حملته الانتخابية.
وأضاف سعيد الذي يخوض حملته الانتخابية تحت شعار "الشعب يريد"، أن "الدستور يخوِّل لرئيس الجمهورية تقديم مبادرات تشريعية لخدمة هذا البناء السياسي الجديد".
واعتبر أن برنامجه الانتخابي "ليس بيعا للأحلام أو حديثا عن مشاريع يمكن أن تتحقق أو لا (...)، فالأمر يتعلق بإيجاد آليات قانونية جديدة تمكّن الشعب التونسي من أن يرتقي بإرادته إلى مستوى القرار".
وشدّد سعيّد الذي يعتبر في نظر أنصاره مرشحا "ثوريا" أن "البناء السياسي والإداري يجب أن يكون ملتصقا، بعد الانفجار الثوري الذي انطلق من المحلي نحو المركز، بإرادة الشعب .
وفي سياق متصل، وتعليقا على إمكانية انسحاب مرشحين لفائدة آخرين، قال سعيد: "أنا لست في سباق مع أحد، وهذه الانسحابات لا تعنيني فالقضية قضية مشروع وطني".
وأضاف أن "الأمر لا يتعلق بموعد انتخابي على غرار ما يتحدثون عنه حتى ينسحب أحد ليترك المكان شاغرا لطرف آخر، إنما يتعلق بمشروع وطني جديد يتصل بالآليات القانونية التي يجب أن تتوفر للشعب التونسي حتى تبلغ إرادته مستوى القرار".
وأكد سعيّد أن "من ينسحب (من المرشحين) فهو حر، ومن بقي فهو حر".
ويتنافس 26 مرشحا من أجل الفوز بالانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في تونس الأحد المقبل.
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Par:aruodg (Tunisia )
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