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أسعار النفط تصعد في تعاملات الأربعاء

Mercredi 11 Septembre 2019

Mercredi 11 Septembre 2019
الأناضول - صعدت عقود النفط الآجلة في تعاملات الأربعاء، مدعومة بتصريحات عراقية حول احتمالية مناقشة تعميق خفض إنتاج النفط خلال اجتماع يعقد، الخميس.

وتلتقي لجنة (أوبك+) لخفض الإنتاج، في الإمارات، الخميس، لبحث وضعية السوق بعد 8 شهور من دخول اتفاق لخفض الإنتاج، وبحث آلية للتعامل مع التطورات الجيوسيساسية وأثرها على الأسعار.


كان تحالف (أوبك+) بدأ مطلع العام الجاري تنفيذ اتفاق خفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، وينتهي في مارس/ آذار 2020.

وأعلن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان اليوم، أن اجتماع الخميس، قد يتطرق لبحث احتمالية تعميق خفض الإنتاج، والخروج بقرار جماعي.

وبحلول الساعة (09:00 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين ثاني، بنسبة 1.17 بالمئة أو 73 سنتا إلى 63.11 دولارا للبرميل.

كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/ تشرين أول، بنسبة 1.31 بالمئة أو 75 سنتا إلى 58.16 دولارا للبرميل.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الأربعاء، إن اجتماع الخميس سيناقش تباطؤ الطلب على النفط الخام في الأسواق العالمية.

  
  
     
  
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