أسعار النفط تصعد في تعاملات الأربعاء

Mercredi 11 Septembre 2019



الأناضول

- صعدت عقود النفط الآجلة في تعاملات الأربعاء، مدعومة بتصريحات عراقية حول احتمالية مناقشة تعميق خفض إنتاج النفط خلال اجتماع يعقد، الخميس.وتلتقي لجنة (أوبك+) لخفض الإنتاج، في الإمارات، الخميس، لبحث وضعية السوق بعد 8 شهور من دخول اتفاق لخفض الإنتاج، وبحث آلية للتعامل مع التطورات الجيوسيساسية وأثرها على الأسعار.كان تحالف (أوبك+) بدأ مطلع العام الجاري تنفيذ اتفاق خفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، وينتهي في مارس/ آذار 2020.وأعلن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان اليوم، أن اجتماع الخميس، قد يتطرق لبحث احتمالية تعميق خفض الإنتاج، والخروج بقرار جماعي.وبحلول الساعة (09:00 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين ثاني، بنسبة 1.17 بالمئة أو 73 سنتا إلى 63.11 دولارا للبرميل.كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/ تشرين أول، بنسبة 1.31 بالمئة أو 75 سنتا إلى 58.16 دولارا للبرميل.وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الأربعاء، إن اجتماع الخميس سيناقش تباطؤ الطلب على النفط الخام في الأسواق العالمية.