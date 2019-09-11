هشام السنوسي: وسائل إعلام محلية بات صوتا لسياسيين

Mercredi 11 Septembre 2019



الأناضول

اعتبر عضو هيئة تونسية مستقلة، الثلاثاء، أن المناخ الانتخابي في البلاد "غير إيجابي"، محذرا من أن بعض وسائل الإعلام المحلية باتت "صوتا" لعدد من السياسيين.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، هشام السنوسي، عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصَري (دستورية)، على هامش تقديم تقرير عن نتائج رصد التغطية الإعلامية لحملَة الانتخابات الرئاسية والفترة التي سبقتها.وقال السنوسي إن "البيئة الانتخابية في تونس غير إيجابية، وشروط اللعبة فيها غير متساوية، كما أن بعض وسائل الإعلام (دون تحديد) أصبحت صوتا لعدد من السياسيين" لم يذكرهم أيضا.ولفت إلى أن "البيئة الانتخابية في 2014، كانت أسلم أو أقل تعقيدا عما هي عليه اليوم".وتابع: "ما تمت ملاحظته أنه بأولى أيام الحملة الانتخابية، هناك البعض من وسائل (الإعلام) ممن فقد كليا إمكانية الالتزام بقاعدة المساواة بين مختلف المرشحين".من جانبه، قال نجيل الهاني، مسؤول وحدة الرصد بالهيئة: "في فترة ما قبل الحملة الانتخابية، انحازت أغلب وسائل الإعلام لأطراف سياسية معينة، وأعطت فرصة لمرشحين على حساب آخرين، وهو ما يتنافى مع قرارات الهيئة".ولفت الهاني، للأناضول، إلى أن "من بين الخروقات المسجلة ما يتعلق بالاشهار السياسي، والتعليق على نتائج سبر الآراء التي وقع توظيفها في إطار دعاية غير مباشرة لمرشحين على حساب آخرين".ودعا وسائل الإعلام إلى "الالتزام بالضوابط التي نصت عليها هيئتا الانتخابات والاتصال السمعي البصري".و"الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصَري"؛ دستورية معنية بتنظيم المشهد الإعلامي السمعي والبصري في تونس.وتتواصل بتونس الحملة الانتخابية التي انطلقت في 2 سبتمبر/ أيلول الجاري وتستمر حتى 13 من الشهر.وبعد يوم صمت انتخابي، يقترع الناخبون في 15 من الشهر نفسه، على أن تُعلن النتائج الأولية في 17 من ذلك الشهر.وفي حال إجراء جولة ثانية، فسيتم التصويت قبل 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بحسب هيئة الانتخابات.