اليوم السباع المصرية تنبه التونسيين: النهضة ستزور الانتخابات وهذه السلوكات يجب التصدي لها !

Lundi 09 Septembre 2019
نصرالدين السويلمي
تواصل اليوم السابع هجماتها على تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس بأشكال تصاعدية مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، ونشر الموقع المحسوب على عسكر الانقلاب في مصر العديد من المقالات التي تحاول النيل من مصداقية الانتخابات ووصفها مرة بالتزوير ومرة بالمخاطر واخرى بالمغامرة، وكما دوما يركز الاعلام المصري هجماته على الشخصيات والأحزاب المحسوبة على الثورة وبدرجة أكبر على حركة النهضة وقياداتها، في هذا السياق نشر موقع اليوم السابع سلسلة من المقالات والتحاليل التحذيرية، تعرض في آخرها الى معلومات من باحث مصري اسمه منتصر عمران، تفيد بنية النهضة تزوير الانتخابات، واكد الباحث لليوم السابع "هناك عدة حالات للتزوير ستلجأ إليها حركة النهضة، منها المال السياسي الفاسد لشراء الأصوات وتغيير نتائج الصندوق بالتزوير" ثم أضاف باحث اليوم السابع " أن مثل هذه السلوكيات غير القانونية يجب التصدى لها حتى لا يتم التأثير على أصوات الناخبين فى أي انتخابات تونسية سواء برلمانية أو رئاسية" .
منذ مدة والإعلام المصري والإماراتي، يحذر التونسيين من حركة النهضة، ويلفت انتباههم إلى مخاطرها العديدة، ويقدم نصائحه حرسا على نجاح الديمقراطية التونسية! حتى أن أحد المحللين قال "أهي دي مصر، تجربة يمكن تستفيدوا منها ببلاش"، احد التعليقات أفرطت في النصح " احنا بنحب تونس، عاوزينها تهب على وش الدنيا، والله على ما نقول شهيد".
تواصل اليوم السابع هجماتها على تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس بأشكال تصاعدية مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، ونشر الموقع المحسوب على عسكر الانقلاب في مصر العديد من المقالات التي تحاول النيل من مصداقية الانتخابات ووصفها مرة بالتزوير ومرة بالمخاطر واخرى بالمغامرة، وكما دوما يركز الاعلام المصري هجماته على الشخصيات والأحزاب المحسوبة على الثورة وبدرجة أكبر على حركة النهضة وقياداتها، في هذا السياق نشر موقع اليوم السابع سلسلة من المقالات والتحاليل التحذيرية، تعرض في آخرها الى معلومات من باحث مصري اسمه منتصر عمران، تفيد بنية النهضة تزوير الانتخابات، واكد الباحث لليوم السابع "هناك عدة حالات للتزوير ستلجأ إليها حركة النهضة، منها المال السياسي الفاسد لشراء الأصوات وتغيير نتائج الصندوق بالتزوير" ثم أضاف باحث اليوم السابع " أن مثل هذه السلوكيات غير القانونية يجب التصدى لها حتى لا يتم التأثير على أصوات الناخبين فى أي انتخابات تونسية سواء برلمانية أو رئاسية" .
منذ مدة والإعلام المصري والإماراتي، يحذر التونسيين من حركة النهضة، ويلفت انتباههم إلى مخاطرها العديدة، ويقدم نصائحه حرسا على نجاح الديمقراطية التونسية! حتى أن أحد المحللين قال "أهي دي مصر، تجربة يمكن تستفيدوا منها ببلاش"، احد التعليقات أفرطت في النصح " احنا بنحب تونس، عاوزينها تهب على وش الدنيا، والله على ما نقول شهيد".
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Par:karimyousef (France )
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