Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Nessit  

اليوم السباع المصرية تنبه التونسيين: النهضة ستزور الانتخابات وهذه السلوكات يجب التصدي لها !

Lundi 09 Septembre 2019

Lundi 09 Septembre 2019
نصرالدين السويلمي

تواصل اليوم السابع هجماتها على تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس بأشكال تصاعدية مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، ونشر الموقع المحسوب على عسكر الانقلاب في مصر العديد من المقالات التي تحاول النيل من مصداقية الانتخابات ووصفها مرة بالتزوير ومرة بالمخاطر واخرى بالمغامرة، وكما دوما يركز الاعلام المصري هجماته على الشخصيات والأحزاب المحسوبة على الثورة وبدرجة أكبر على حركة النهضة وقياداتها، في هذا السياق نشر موقع اليوم السابع سلسلة من المقالات والتحاليل التحذيرية، تعرض في آخرها الى معلومات من باحث مصري اسمه منتصر عمران، تفيد بنية النهضة تزوير الانتخابات، واكد الباحث لليوم السابع "هناك عدة حالات للتزوير ستلجأ إليها حركة النهضة، منها المال السياسي الفاسد لشراء الأصوات وتغيير نتائج الصندوق بالتزوير" ثم أضاف باحث اليوم السابع " أن مثل هذه السلوكيات غير القانونية يجب التصدى لها حتى لا يتم التأثير على أصوات الناخبين فى أي انتخابات تونسية سواء برلمانية أو رئاسية" .


منذ مدة والإعلام المصري والإماراتي، يحذر التونسيين من حركة النهضة، ويلفت انتباههم إلى مخاطرها العديدة، ويقدم نصائحه حرسا على نجاح الديمقراطية التونسية! حتى أن أحد المحللين قال "أهي دي مصر، تجربة يمكن تستفيدوا منها ببلاش"، احد التعليقات أفرطت في النصح " احنا بنحب تونس، عاوزينها تهب على وش الدنيا، والله على ما نقول شهيد".

  
  
     
  
festival-fb91706047ad600b30e4ea30402f4ad3-2019-09-09 20:16:02






0 de 0 commentaires pour l'article 188825



Présidentielles 2019
En continu

الاثنين 09 سبتمبر 2019 | 10 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:07 18:39 15:52 12:24 05:56 04:28
24°
 24° % 64 :الرطــوبة
تونــس 23°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
24°-2330°-2028°-2330°-2532°-25
  • Avoirs en devises
    17768,9

  • (9 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,16191 DT        1$ =2,86017 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 sept)   963,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568058306|188825 896|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires