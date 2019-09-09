ماذا نفعل باحزاب لا تؤطر قواعدها !

Lundi 09 Septembre 2019



مع اقتراب موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية و تزامنا مع فصل الخريف ، بدأنا نلاحظ ارتفاعا ملحوظا في نسق و نشاط الذباب الالكتروني ، أنما يدل في الواقع ،على تواطئ أو فشل الاحزاب السياسية بدون استثناء في القيام بدورها الأساسي المتمثل في تاطير قواعدها و منخرطيها و تثقيفهم و توعيتهم سياسيا و خصوصاً تدريبهم على ثقافة الاختلاف و السلوك الحضاري تجاه المعارضين و المناهضين .لا يكفينا ان نتحمل الفشل سواء في الحكم أو في المعارضة ، بل يتوجب على كل مصدع برأي لا يعجب البعض ان ينال نصيبه من السب و الشتم الذي بالضرورة لا يمكن ان يصدر الا من جاهل يدعي في العلم فلسفة و يحسب نفسه مالكا للحقيقة بمجرد ان قرء سطرين أو اطلع على مقالين .ما الفرق بين ما يمارسه البعض حاليا من بلطجة و هتك للاعراض و بين ما مارسته ميليشيا التجمع سابقا !لا شيء سوى انها كانت ميليشيا واحدة فاصبحت ميليشيات !