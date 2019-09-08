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فيديو اليوم: تخاصمت مع زوجها الممرّض ... فنشرت فيديو سرقاته من مستشفى سيدي بوزيد

Dimanche 08 Septembre 2019

Dimanche 08 Septembre 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الأحد 8 سبتمبر شريط فيديو لمواطنة تونسية في حالة من الهستيريا بعد أن قالت أن زوجها عنفها.
ونشرت المواطنة شريط فيديو قالت فيه أن زوجها يشتغل ّ ممرض في مستشفى سيدي بوزيد" و هو "سارق" لممتلكات الدولة وأموالها حسب قولها.
ويظهر شريط الفيديو عديد الأغراض التي تمت سرقتها من المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.






  
  
     
  
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