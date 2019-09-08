فيديو اليوم: تخاصمت مع زوجها الممرّض ... فنشرت فيديو سرقاته من مستشفى سيدي بوزيد

Dimanche 08 Septembre 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الأحد 8 سبتمبر شريط فيديو لمواطنة تونسية في حالة من الهستيريا بعد أن قالت أن زوجها عنفها.
ونشرت المواطنة شريط فيديو قالت فيه أن زوجها يشتغل ّ ممرض في مستشفى سيدي بوزيد" و هو "سارق" لممتلكات الدولة وأموالها حسب قولها.
ويظهر شريط الفيديو عديد الأغراض التي تمت سرقتها من المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
ونشرت المواطنة شريط فيديو قالت فيه أن زوجها يشتغل ّ ممرض في مستشفى سيدي بوزيد" و هو "سارق" لممتلكات الدولة وأموالها حسب قولها.
ويظهر شريط الفيديو عديد الأغراض التي تمت سرقتها من المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
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Par:mandhouj (France )
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