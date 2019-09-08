فيديو اليوم: تخاصمت مع زوجها الممرّض ... فنشرت فيديو سرقاته من مستشفى سيدي بوزيد

Dimanche 08 Septembre 2019



باب نات

- تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الأحد 8 سبتمبر شريط فيديو لمواطنة تونسية في حالة من الهستيريا بعد أن قالت أن زوجها عنفها.ونشرت المواطنة شريط فيديو قالت فيه أن زوجها يشتغل ّ ممرض في مستشفى سيدي بوزيد" و هو "سارق" لممتلكات الدولة وأموالها حسب قولها.ويظهر شريط الفيديو عديد الأغراض التي تمت سرقتها من المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.