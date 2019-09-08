كل تونس تفتخر بتونس

Dimanche 08 Septembre 2019



كل الإعلام العالمي يشيد اليوم بتونس و بتجربتها الانتقالية و لولا اجتماع الإعلام في بث موحد لما أخذت هذه المناسبة هذا البعد و التألقشكرا لكل من ساهم في هذا الموعد وهذا البث الموحد لكل القنوات التلفزية و الإذاعية لتجمع تونس في واحة الديمقراطية و النزاهة و الشفافيةتألقت تونس من جديد و كانت في الموعد بعيدا عن كل التجاذبات و المصالح الإعلامية الخاصة التى ربما كانت ستفسد لنا هذا العرس الانتخابي المتميز و الفريد من نوعه على كل الأصعدةالموعد كان مهيبا و رهيبا مما جعل الحوار و النقاش بين المترشحين بدرجة كبيرة من الحذر و أدى ذلك الى عدم دخولهم في المغامرة في النقاشات و المحاسبات رغم حضور العديد ممن تولوا مهام كبيرة في الدولة مثل السيد منصف المرزوقي و السيد مهدي جمعة و بعض الوزراء السابقينربما نتفهم هذه الرهبة وهذا الحذر في اول مناظرة انتخابية في العالم العربي شاهدها عشرات الملايين في الداخل و الخارج ولكن كم نتمنى ان تكون مناظرات اليوم و غدا اكثر تحاور مباشرحتى يستفيد المشاهد و يستطيع ان يختار .اذا واصلنا على هذا المنوال من التحضر و واصل الإعلام القيام بدوره لاظهار تونس في احسن وجه فتكون تونس بعد سنين قليلة قبلة المستثمرين و السياح من كل الجنسيات العالميةPhoto2 credits Yassine Gaidi /AA