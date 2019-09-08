Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fet El Miaad  

كل تونس تفتخر بتونس

Dimanche 08 Septembre 2019

Dimanche 08 Septembre 2019
بقلم بولبابة سالم

كل الإعلام العالمي يشيد اليوم بتونس و بتجربتها الانتقالية و لولا اجتماع الإعلام في بث موحد لما أخذت هذه المناسبة هذا البعد و التألق
شكرا لكل من ساهم في هذا الموعد وهذا البث الموحد لكل القنوات التلفزية و الإذاعية لتجمع تونس في واحة الديمقراطية و النزاهة و الشفافية




تألقت تونس من جديد و كانت في الموعد بعيدا عن كل التجاذبات و المصالح الإعلامية الخاصة التى ربما كانت ستفسد لنا هذا العرس الانتخابي المتميز و الفريد من نوعه على كل الأصعدة

الموعد كان مهيبا و رهيبا مما جعل الحوار و النقاش بين المترشحين بدرجة كبيرة من الحذر و أدى ذلك الى عدم دخولهم في المغامرة في النقاشات و المحاسبات رغم حضور العديد ممن تولوا مهام كبيرة في الدولة مثل السيد منصف المرزوقي و السيد مهدي جمعة و بعض الوزراء السابقين

ربما نتفهم هذه الرهبة وهذا الحذر في اول مناظرة انتخابية في العالم العربي شاهدها عشرات الملايين في الداخل و الخارج ولكن كم نتمنى ان تكون مناظرات اليوم و غدا اكثر تحاور مباشرحتى يستفيد المشاهد و يستطيع ان يختار .

اذا واصلنا على هذا المنوال من التحضر و واصل الإعلام القيام بدوره لاظهار تونس في احسن وجه فتكون تونس بعد سنين قليلة قبلة المستثمرين و السياح من كل الجنسيات العالمية


Photo2 credits Yassine Gaidi /AA

  
  
     
  
festival-773b366bb271d656cd3701811d5c5088-2019-09-08 11:48:03






0 de 0 commentaires pour l'article 188722



Présidentielles 2019
En continu

الأحد 08 سبتمبر 2019 | 9 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:08 18:40 15:53 12:24 05:56 04:27
29°
 32° % 45 :الرطــوبة
تونــس 22°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
32°-2229°-2229°-2227°-2130°-24
  • Avoirs en devises
    17392,6

  • (6 sept)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,16032 DT        1$ =2,86357 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 sept)   931,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567942981|188722 1711|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires