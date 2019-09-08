Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Taala-Akoolak  

الإعلام الإماراتي: سباق رئاسي مليء بالاضطرابات بين مرشح في السجن وآخر في المنفى وقيادات حزبية تهرب للخارج خشية التنكيل بها

Dimanche 08 Septembre 2019

Dimanche 08 Septembre 2019
نصرالدين السويلمي

مازال الإعلام الإماراتي يواصل محاولاته القديمة الجديدة للنيل من انتقال تونس الديمقراطي، وإن كان وجه جل تركيزه إلى النهضة التي يتهمها بالارهاب والتطرف والاخونة والى ذلك من الأوصاف المعرفة والمعدة سلفا في المطبخ الاماراتي المصر، فإنه خصص مساحة واسعة هذه الأيام لمحطة الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها بلادنا يوم 15 سبتمبر 2019. وانطلاقا من تلك المساحة تعمد تقديم الاستحقاق الرئاسي في صورة مشوهة، حيث ذكر موقع العين ونقلت عنه مواقع اخرى ان الجدل " يستمر في تونس حول السباق الرئاسي المليء بالاضطرابات بين مرشح في السجن وآخر في المنفى وقيادات حزبية تهرب للخارج خشية التنكيل بها، وسط اتهامات لحركة النهضة الإرهابية وحكومة الشاهد بتعكير العملية الانتخابية".


في سياق آخر تناولت العديد من المواقع ما اسمته بالرفض الشعبي الواسع ليوسف الشاهد من طرف العديد من المحافظات، التي رفعت في وجهه لافتة "ارحل"، واكد موقع الاخباري أن " شعار ارحل بات بمثابة كابوس يطارد يوسف الشاهد وحملته الرئاسية داخل المحافظات التونسية؛ فبمجرد أن تطأ قدمه إحداها فإنه يواجَه برفض شعبي كبير" ورد الإعلام الإماراتي هذا الرفض الواسع للشاهد الى تحالفه مع من اسماهم بـ إخوان تونس، لذلك يكرهه الشعب ويلاحقه في كل مكان على حد قولهم.

فيما تحدثت العديد من المنابر عن سجن نبيل القروي ووصفوه بالــ"بدعة" التي ستدخل البلاد في نفق مظلم. كما اكدوا ان "عملية إيداع نبيل القروي السجن هي مؤامرة من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحلفائه في الحركة الإخوانية؟ الملفت ان الخبر الواحد وبنفس الصياغة يمكن العثور عليه في 3 و 4 مواقع اعلامية اماراتية وكذلك مصرية، ما يدل على حالة التنسيق المتقدمة بين اجهزة الاعلام في البلدية.

  
  
     
  
festival-78b5d3b89e756cc99353dfba8fcbdd3f-2019-09-08 07:24:06






1 de 1 commentaires pour l'article 188708

Karimyousef  (France)  |Dimanche 08 Septembre 2019 à 07h 35m |           
Ya si nasreddine,tu fais de la propagande à ces ennemis de la liberté.tu en a fais une spécialité.il vaudrait mieux les ignorer au lieu de reprendre toujours leurs propos et de les commenter.



Présidentielles 2019
En continu

الأحد 08 سبتمبر 2019 | 9 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:08 18:40 15:53 12:24 05:56 04:27
23°
 31° % 56 :الرطــوبة
تونــس 22°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
31°-2229°-2229°-2227°-2130°-24
  • Avoirs en devises
    17392,6

  • (6 sept)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,16032 DT        1$ =2,86357 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 sept)   931,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567926517|188708 675|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires