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عبير موسي تعلن رغبتها في تغيير النظام السياسي

Samedi 07 Septembre 2019

Samedi 07 Septembre 2019
الأناضول - المنسنتير (تونس)/ماهر جعيدان - كشفت المرشحة الرئاسية عن الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي عن رغبتها في "تفعيل الصلاحيات الموصولة لرئيس الجمهورية طبقا للفصل 143 من الدستور الحالي وتغيير النظام السياسي".

جاءت تصريحات موسي خلال اجتماعها، السبت، بمدينة المنستير في إطار حملتها الانتخابيّة.


وأضافت موسى: "لابد من تغيير النظام السياسي لتجنب تشتت مواقع القرار وحكم اللوبيات والكتل ذات الأغلبية".

وقدمت موسي أهم أركان البرنامج الذي تتبناه والذي يقوم على "دبلوماسية نشيطة وناجعة تفتح آفاق واعدة وسياسة أمنية تحفظ الاستقرار وتحترم حقوق الإنسان ومشروع دستور جديد يغير النظام السياسي في تونس".

كما بيّنت تصورها للسياسة الخارجية التي تقوم على "الدبلوماسية الاقتصادية الذي ستوليه أهمية قصوى نظرا للأزمة الاجتماعية والاقتصادية الشاملة التي تعيشها تونس".

كما قدمت رؤيتها للأسواق الخارجية بقولها "نريد الانفتاح على الأسواق الواعدة في الخارج بداية من دول الجوار والسوق الجزائرية والمغاربية عموما والسوق الليبية خاصة مع العمق الإفريقي الذي نتوجه إليه تمتين العلاقة بالاتحاد الأوروبي و والسوق الأمريكية والآسيوية".

أما على المستوى السياسي فتابعت بالقول: "سنصحح المسارات الخاطئة وسنعيد العلاقات مع سوريا وسنكثف دبلوماسيتنا وتواجدنا مع الشقيقة ليبيا ونتمنى لها الأمن والاستقرار، كما نتمنى الأمن للجزائر وسننخرط في كل المجهودات الدولية لمكافحة الإرهاب ومقاومة الجريمة المنظمة والتهريب".

وتعود الأزمة الدبلوماسية بين تونس وسوريا إلى مطلع عام 2012 مع إغلاق السفارة التونسية في دمشق خلال فترة الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي.

وعام 2015، قررت الحكومة التونسية برئاسة مهدي جمعة فتح مكتب في دمشق لإدارة شؤون رعاياها الموجودين في سوريا.

ويتنافس 26 مترشحا في انتخابات الرئاسية المقررة في دورتها الأولى 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.

  
  
     
  
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