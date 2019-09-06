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النمسا.. تفعيل حظر ارتداء الحجاب بالمدارس الابتدائية

Vendredi 06 Septembre 2019

Vendredi 06 Septembre 2019
الأناضول - فيينا/ آشقن قياغان - أصدرت وزارة التعليم النمساوية، تعميما يقضي بتطبيق حظر ارتداء الحجاب كليا أو جزئيا في المدارس الابتدائية، وتفعيل إجراءات قضائية بحق المخالفين من الطلاب والمعلمين.

وذكر إعلام محلي، الجمعة، أن الوزارة أرسلت تعميما لإدارات المدارس الابتدائية، يحتوي معلومات مفصلة عن قانون حظر الحجاب في المدارس الابتدائية الصادر قبل 4 شهور.


وتوعدت الوزارة بأنه سيتم رفع دعاوى قضائية ضد المعلمين الذين لا يطبقون الحظر.

وينص التعميم على حظر الرموز الدينية أو الإيديولوجية التي تقضي بتغطية الرأس بالكامل، معتبرا أن تغطية شعر الرأس يعتبر مخالفا للقانون.

كما ذكر التعميم أن إظهار الجزء الأمامي من شعر الرأس وتغطية القسم المتبقي يعتبر أيضا مخالفا للقانون، ويستدعي أيضا إجراءات جزائية.

وشدد على أنه في حال لم يتم تنفيذ الحظر، فسيتم اتخاذ إجراء ضد المعلمين بسبب "إساءة استخدام المنصب".

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم نقابة المعلمين، توماس بولانت، لصحيفة "دير ستاندرد" النمساوية، إن نشر الوزارة للتعميم واحتوائه على معلومات مفصلة عن الحظر دون تقديم معلومات ملموسة حول عدد الطلاب الذين يرتدون الحجاب، أمر مثير للدهشة.

وفي 16 مايو/ أيار الماضي، أقرّ مجلس النواب النمساوي مشروع قانون قدمّه الائتلاف الحكومي (يمين ويمين متطرف) يمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.

  
  
     
  
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