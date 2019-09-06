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نداء إستغاثة‎: سنة بيضاء تهدّد طلبة الهندسة بكليّة العلوم بتونس

Vendredi 06 Septembre 2019

Vendredi 06 Septembre 2019
نحن طلبة الهندسة اختصاص علوم الإعلامية بكلية العلوم بتونس.

اليوم، 6 سبتمبر 2019 ، و بعد مضي 4 أيام على بداية السنة الجامعية الجديدة 2020/2019 لازلنا في انتظار نتيجة السنة الفارطة 2019/2018.


نعم ! طلاب هندسة او نخبة النخبة كما صنفتهم الدولة، اليوم بلا نتيجة و بلا ترسيم يواجهون شبح سنة بيضاء في غياب تام للدولة.

اضرابات و نزاعات طرفيها اجابة "اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين" و وزارة التعليم العالي متواصل سيلانها و من شأنها أن تجرف مستقبل العشرات بل المئات من الطلبة و ذلك بتشبث الأستاذ بمواصلة الإضراب و امتناع الوزارة عن تلبية مطلب إجابة، و بعد تنزيل المستل الوزاري الذي ينص على اعتماد على الأقل نسبة 75% من المواد بصفة استثنائية ، تبقى آمالنا معلقة بـ 1% فقط بعد أن بلغت نسبة الإعداد 74%.

1% للاسف تضعنا على المحك و تفقدنا ذلك الاندفاع و تلك العزيمة لبدء سنة جامعية جديدة هذا إذ انتهت الفارطة.

  
  
     
  
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