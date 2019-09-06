وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي عن عمر يناهز 95 عاماً

Vendredi 06 Septembre 2019
الأناضول - هراري - توفي رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي عن عمر ناهز الـ95 عاما، وفق ما أعلن رئيس البلاد الحالي إمرسون منانغاغوا.
كان موغابي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 37 عاما، قبل انقلاب عسكري أجبره على الاستقالة من منصبه ومن قيادة الحزب الحاكم عام 2017.
وأعلن منانغاغوا، الذي ينتمي لنفس حزب موغابي، في تغريدة عبر "تويتر"، الجمعة، وفاة موغابي، واصفا إياه بـ"أيقونة التحرير".
وقال منانغاغوا: "ببالغ الأسى أعلن وفاة الأب المؤسس لزيمبابوي الرئيس السابق روبرت موغابي".
وأضاف: "موغابي كان أيقونة التحرير، مناصرًا لوحدة الإفريقيين، كرس حياته لتحرير وتمكين شعبه".
وتابع: "لن ننسى إسهاماته في تاريخ بلدنا وقارتنا (..)".
وتولى روبرت موغابي قيادة زيمبابوي عند استقلالها عام 1980.
وأجبر موغابي على الاستقالة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بعد 37 عاما في الحكم، بعدما تخلى عنه الجيش والحزب الحاكم، تاركا البلاد تتخبط في أزمة اقتصادية حادة لا تزال تتفاقم.
كان موغابي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 37 عاما، قبل انقلاب عسكري أجبره على الاستقالة من منصبه ومن قيادة الحزب الحاكم عام 2017.
وأعلن منانغاغوا، الذي ينتمي لنفس حزب موغابي، في تغريدة عبر "تويتر"، الجمعة، وفاة موغابي، واصفا إياه بـ"أيقونة التحرير".
وقال منانغاغوا: "ببالغ الأسى أعلن وفاة الأب المؤسس لزيمبابوي الرئيس السابق روبرت موغابي".
وأضاف: "موغابي كان أيقونة التحرير، مناصرًا لوحدة الإفريقيين، كرس حياته لتحرير وتمكين شعبه".
وتابع: "لن ننسى إسهاماته في تاريخ بلدنا وقارتنا (..)".
وتولى روبرت موغابي قيادة زيمبابوي عند استقلالها عام 1980.
وأجبر موغابي على الاستقالة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بعد 37 عاما في الحكم، بعدما تخلى عنه الجيش والحزب الحاكم، تاركا البلاد تتخبط في أزمة اقتصادية حادة لا تزال تتفاقم.
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