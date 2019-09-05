Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ba3eed Annak  

عمران خان يهاجم الهند وينتقد الصمت الدولي بشأن كشمير

Jeudi 05 Septembre 2019

Jeudi 05 Septembre 2019
الأناضول - جدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الخميس، هجومه على حكومة نظيره الهندي ناريندرا مودي، متهمًا إياها بممارسة "التطهير العرقي" و"إبادة المسلمين"، في إقليم كشمير.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر"، انتقد فيها أيضًا المجتمع الدولي على صمته حيال ممارسات نيودلهي ضد سكان "جامو وكشمير"، الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم المتنازع عليه، والذي ضمته مؤخرا إلى أراضيها.


وقال عمران خان، في تغريداته، "اليوم، يكون مرّ 32 يوما على حصار جامو وكشمير من قبل قوات الاحتلال الهندية لحكومة مودي. وتحت غطاء هذا الحصار، قتلت القوات الهندية وجرحت وظلمت الكشميريين، رجالًا ونساءً وأطفالًا".

وتابع: "كما تم القبض على رجال والزج بهم في السجون في عموم الهند".

ومضى رئيس الوزراء الباكستاني بالقول: "يستطيع العالم أن يرى انتهاك الهند لجميع القوانين الدولية، بما في ذلك القوانين الإنسانية، فلماذا هو صامت؟ هل تموت إنسانية المجتمع الدولي عندما يتعرض المسلمون للاضطهاد".

ومتسائلا: "ما هي الرسالة التي يتم إيصالها إلى 1.3 مليار مسلم في العالم".

وحذّر من أن "العالم لا يمكنه التظاهر بالجهل (...). إن التركيبة الهندوسية العنصرية الفاشية لحكومة مودي بتطهيرها العرقي وأجندتها لإبادة المسلمين في كشمير المحتلة، وفي أسام، وآزاد كشمير (الجزء الباكستاني) باتت علنية، ويمكن للعالم بأسره رؤيتها".

وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

كما قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.

ويرى مراقبون أن خطوات نيودلهي من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الإقليم، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ذات أغلبية غير مسلمة.

ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين. ‎

  
  
     
  
festival-c92b053ebcdf7622daaef251380a9a65-2019-09-05 22:22:35






0 de 0 commentaires pour l'article 188574



Présidentielles 2019
En continu

الخميس 05 سبتمبر 2019 | 6 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:14 18:44 15:55 12:25 05:53 04:23
24°
 24° % 64 :الرطــوبة
تونــس 24°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
24°-2428°-2128°-2230°-2126°-22
  • Avoirs en devises
    17407,8

  • (5 sept)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,15928 DT        1$ =2,86974 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 sept)   917,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567723301|188574 202|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires