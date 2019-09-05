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أسعار النفط تهبط متجاهلة قرب استئناف مباحثات التجارة

Jeudi 05 Septembre 2019

Jeudi 05 Septembre 2019
الأناضول - تراجعت عقود النفط الآجلة في تعاملات الخميس، متجاهلة تصريحات صحفية بشأن استئناف مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، الشهر المقبل.

وخلال وقت سابق، الخميس، أوردت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن كبار المفاوضين الصينيين والأمريكيين، اتفقوا على اتخاذ إجراءات لخلق ظروف مواتية للدخول بمباحثات تجارية مطلع أكتوبر/ تشرين أول المقبل.


إلا أن أسعار النفط تراجعت، مع إعلان معهد البترول الأمريكي، عن زيادة مفاجئة في مخزونات الخام للولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي.

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وقال المعهد، مساء الأربعاء، إن المخزونات زادت بـ 401 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس/ آب الماضي إلى 429.1 مليون برميل.

وبحلول الساعة (08:47 تغ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين ثاني، بنسبة 0.20 بالمئة أو 12 سنتا، إلى 60.58 دولارا للبرميل.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم أكتوبر/ تشرين أول، بنسبة 0.36 بالمئة أو 16 سنتا إلى 56.11 دولارا للبرميل.ر

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188529

3azizou  (Tunisia)  |Jeudi 05 Septembre 2019 à 10h 56m |           
لكن في تونس اسعار المحروقات ترتفع داءما



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