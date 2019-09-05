تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في إيطاليا وأداء اليمين الخميس

Jeudi 05 Septembre 2019
فرانس 24 - تشكلت الأربعاء حكومة ائتلاف إيطالية جديدة، وفقا لما أعلنه متحدث باسم الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، وستؤدي الحكومة اليمين الخميس، لتطوي صفحة أزمة سياسية استمرت قرابة الشهر.
وكشف رئيس الوزراء المكلف جوزيبي كونتي سلسلة التعيينات الجديدة التي جاء فيها، لويجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم وزيرا للخارجية، وروبرتو غوالتييري من الحزب الديمقراطي وزيرا للمال، كما عين كونتي نائب رئيس الحزب الديمقراطي لورنزو غويريني وزيرا للدفاع.
وستتولى المحامية والقائدة السابق لقوات الأمن في ميلانو لوتشيانا لامورغيزي، وزارة الداخلية من اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، الذي تسبب في اندلاع الأزمة.
أداء اليمين
وسيؤدي الوزراء اليمين عند الساعة العاشرة صباحا (08,00 ت غ) الخميس وذلك بعد أن توصلت حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي من اليسار الوسط، إلى اتفاق يجنب البلاد إجراء انتخابات مبكرة في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
واتفقت حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي على وضع خلافاتهما جانبا لتجنيب البلاد إجراء انتخابات مبكرة، بعد أن سحب ماتيو سالفيني حزبه اليميني المتطرف، حزب الرابطة، من الحكومة الشهر الماضي.
ويتعين على الائتلاف الجديد كسب الثقة في تصويت في مجلسي البرلمان، ربما بنهاية الأسبوع، بضمان حصوله على غالبية. ومن المتوقع أن يحصل الائتلاف على دعم حزب "أحرار ومتساوون" اليساري الصغير.
ورحبت أسواق المال الإيطالية بالأنباء عن الحكومة القادمة، وسجل مؤشر فوتسي-ميب في ميلانو ارتفاعا بنسبة 1,7 بالمئة تقريبا الأربعاء.
فرانس24/ أ ف ب
وكشف رئيس الوزراء المكلف جوزيبي كونتي سلسلة التعيينات الجديدة التي جاء فيها، لويجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم وزيرا للخارجية، وروبرتو غوالتييري من الحزب الديمقراطي وزيرا للمال، كما عين كونتي نائب رئيس الحزب الديمقراطي لورنزو غويريني وزيرا للدفاع.
وستتولى المحامية والقائدة السابق لقوات الأمن في ميلانو لوتشيانا لامورغيزي، وزارة الداخلية من اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، الذي تسبب في اندلاع الأزمة.
أداء اليمين
وسيؤدي الوزراء اليمين عند الساعة العاشرة صباحا (08,00 ت غ) الخميس وذلك بعد أن توصلت حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي من اليسار الوسط، إلى اتفاق يجنب البلاد إجراء انتخابات مبكرة في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
واتفقت حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي على وضع خلافاتهما جانبا لتجنيب البلاد إجراء انتخابات مبكرة، بعد أن سحب ماتيو سالفيني حزبه اليميني المتطرف، حزب الرابطة، من الحكومة الشهر الماضي.
ويتعين على الائتلاف الجديد كسب الثقة في تصويت في مجلسي البرلمان، ربما بنهاية الأسبوع، بضمان حصوله على غالبية. ومن المتوقع أن يحصل الائتلاف على دعم حزب "أحرار ومتساوون" اليساري الصغير.
ورحبت أسواق المال الإيطالية بالأنباء عن الحكومة القادمة، وسجل مؤشر فوتسي-ميب في ميلانو ارتفاعا بنسبة 1,7 بالمئة تقريبا الأربعاء.
فرانس24/ أ ف ب
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