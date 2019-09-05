وفاة عبد الله نجل الرئيس الراحل مرسي إثر إزمة قلبية

Jeudi 05 Septembre 2019
الأناضول - القاهرة - توفي عبد الله مرسي، نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، مساء الأربعاء، إثر إزمة قلبية مفاجئة، وفق مصدرين.
وقال أحمد مرسي، المتحدث باسم الأسرة وشقيق الراحل للأناضول في اتصال هاتفي: "توفي عبد الله في إحدى المستشفيات، بعد أن نقل إليها إثر أزمة قلبية، وتأكدنا من ذلك".
وأضاف: "نحن في الطريق للمستشفى"، دون تفاصيل.
بدوره أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي أسرة مرسي، النبأ للأناضول، وقال إن عبد الله نجل الرئيس الأسبق توفي إثر أزمة قلبية.
وتوفي الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء محاكمته في يونيو/ حزيران الماضي إثر نوبة قلبية مفاجئة ايضا، وفق ما أعلنت القاهرة وقتها.
وقال أحمد مرسي، المتحدث باسم الأسرة وشقيق الراحل للأناضول في اتصال هاتفي: "توفي عبد الله في إحدى المستشفيات، بعد أن نقل إليها إثر أزمة قلبية، وتأكدنا من ذلك".
وأضاف: "نحن في الطريق للمستشفى"، دون تفاصيل.
بدوره أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامي أسرة مرسي، النبأ للأناضول، وقال إن عبد الله نجل الرئيس الأسبق توفي إثر أزمة قلبية.
وتوفي الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء محاكمته في يونيو/ حزيران الماضي إثر نوبة قلبية مفاجئة ايضا، وفق ما أعلنت القاهرة وقتها.
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