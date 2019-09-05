الشاهد يعد بتخصيص جزء من مداخيل الفوسفات لفائدة قفصة

Jeudi 05 Septembre 2019



الأناضول

- قفصة (تونس)/الهادي ردّاوي - وعد رئيس الحكومة، والمرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، يوسف الشاهد، الأربعاء، أهالي قفصة(جنوب غرب) بتخصيص نسبة من عائدات الفوسفات للجهة، واستثمارها من أجل خلق نسيج اقتصادي جديد لا يرتكز على الفوسفات.جاء ذلك خلال اشراف الشاهد على اجتماع انتخابي له بالمحافظة التي كثيرا ما تشهد مدن منطقة الحوض المنجمي بها، احتجاجات تطالب بالتشغيل، والتنمية وحق الجهة في جزء من مداخيل الفوسفات.وبحسب إحصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء فبراير/شباط الماضي بلغت مداخيل تونس من تصدير المواد المنجمية التي أساسها الفوسفات عام 2017 نحو 1.411 مليار دينار ( 491 مليون دولار)وقال الشاهد " أعدكم بتحويل مغاسل الفوسفات من وسط مدن الحوض المنجمي والاستثمار في قطاع الفلاحة".وأضاف الشاهد أن "المسؤولية التي تحمّلتها طوال السنوات الماضية علّمتني الكثير، وأطلعتني على نقائص كل الجهات ومنها قفصة التي أصبحت في حاجة إلى منوال تنموي جديد.وحيّا الشاهد في كلمته أبناء قفصة على "مساهمتهم في مقاومة الإرهاب كمساهمتهم في تحرير البلاد من الاستعمار" بحسب قولهوقطع بعض الحضور كلمة الشاهد بشعارات تطالب بالتشغيل وتفعيل القرارات التي كان تعهّد بها سابقاوشهد الاجتماع فوضى تنظيمية خاصة مع وصول الشاهد لمكان الاجتماع وهو ما دفعه للاكتفاء بكلمة اقتصرت على إيجاد بديل اقتصادي للفوسفات ليغادر بعدها مباشرة، بحسب مراسل الاناضول.ويتنافس 26 مترشح من بينهم الشاهد في الانتخابات الرئاسية المقررة بتونس، في دورتها الأولى، في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.