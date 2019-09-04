تراجع العجز التجاري الأمريكي 2.7 بالمئة في يوليو

Mercredi 04 Septembre 2019



الأناضول

- واشنطن - تراجع العجز التجاري الأمريكي للسلع والخدمات (الفرق بين الصادرات والواردات) بنسبة 2.7 بالمئة على أساس شهري في يوليو/ تموز 2019.وقالت وزارة التجارة الأمريكية، في بيان الأربعاء، إن العجز التجاري للسلع والخدمات تراجع إلى 54 مليار دولار، في يوليو/ تموز الماضي، مقابل 55.5 مليار دولار في الشهر السابق له.وبلغت الصادرات الأمريكية، في يوليو/ تموز الماضي، 207.4 مليار دولار، بزيادة 1.2 مليار دولار عن صادرات الشهر السابق له، فيما تراجعت الواردات بمقدار 400 مليون دولار إلى 261.4 مليار دولار .وكشف البيان عن انخفاض العجز التجاري الأمريكي مع الصين بمقدار 500 مليون دولار إلى 29.6 مليار دولار، في يوليو/ تموز الماضي.وأوضح أن الصادرات الأمريكية إلى الصين انخفضت بمقدار 300 مليون دولار إلى 9.3 مليار دولار، فيما تراجعت الواردات بمقدار 800 مليون دولار إلى 39 مليار دولار.وتتبادل الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية إضافية على سلع الدولة الأخرى، ضمن حرب تجارية يخشى كثيرون من تداعياتها، ولم تنجح مفاوضات بين البلدين حتى الآن في إخمادها.ودخلت حزمة رسوم جمركية أمريكية جديدة على واردات صينية، بقيمة 115 مليار دولار، حيز التنفيذ، الأحد الماضي.وستدخل حزمة ثانية من الرسوم على واردات بكين، بقيمة 160 مليار، حيز التنفيذ في 15 ديسمبر/ كانون أول المقبل.ودخل قرار صيني حيز التنفيذ، مطلع الشهر الجاري، لفرض رسوم وجمارك بنسب تراوح بين 5 بالمئة و10 بالمئة إضافية، على سلع أمريكية المنشأ، بقيمة 75 مليار دولار.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت، على مراحل، رسومًا على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار.