مونديال-2022 التصفيات الأفريقية: الاتحاد الدولي لكرة القدم سيبث مباريات الدور التمهيدي مجانا

Mercredi 04 Septembre 2019



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يوم الثلاثاء، أنه سيبث مجانا مباريات الدور التمهيدي لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، عبر موقعه الرسمي وكذلك عبر قناته الرسمية على شبكة "يوتيوب".وأوضحت الهيئة الكروية، في بيان، أن "إحداث هذه الخدمة الموجهة إلى جمهور عالمي تشكل دليلا إضافيا للتحول الرقمي الذي باشرته الفيفا، وكذا الإرادة لدعم التنمية الكروية في إفريقيا واستقطاب مشجعين جدد".وتسعى "الفيفا"، من خلال هذه المبادرة غير المسبوقة، إلى تمكين كافة المشجعين، في إفريقيا كما في باقي العالم، من المتابعة الحصرية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.ويبدأ الدور التمهيدي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 غدا الخميس، وستجمع أول مباراة بين بوروندي ضد تنزانيا.وتقام التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 على ثلاث مراحل، ستسفر في النهاية عن صعود خمسة منتخبات للمحفل العالمي.ومن المقرر أن يتأهل 14 منتخبا من الدور التمهيدي للمرحلة الثانية بالتصفيات من أجل إجراء القرعة الجديدة لدور المجموعات الذي سيتأهل منه 10 منتخبات للمرحلة الأخيرة.وفي المرحلة الأخيرة، تتنافس 10 منتخبات بنظام الذهاب والإياب، لتترشح المنتخبات الخمسة الفائزة إلى مونديال 2022.