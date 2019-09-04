مرور مورو للدور الثاني.. أضغاث أحلام مونبليزير

Mercredi 04 Septembre 2019



أحد التصريحات المسجلة لرئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني هذا الاسبوع، اكد رئيس اعلى مؤسسة قرار (بعد المؤتمر) في النهضة، ان مرشحهم مورو سيفوز من الدور الاول بنبرة الواثق وبصياحه المعهود، وهو نفس الصوت الذي يرفعه الانصار ولو بدرجة اقل بادعاء مرور مورو الاول للدور الثاني، وفوزه لاحقا.والحقيقة أنّ هذا كله كلام دعائي بالنسبة للمسؤول الاول الذي عوّدنا بقذفاته الصاروخية (في الهواء)، اما بالنسبة للانصار فالامر يختلف اذ البعض تحت عامل التخمّر يضع اهداف الوصول للقمر وكانها لعبة بين يديه، وللبعض الآخر يندفع تحت تاثيرات مثل هذا الخطاب لتصديقه، والانخراط في حالة الانتشاء العارم المهم عيش لحظات سعادة ولو وهمية..ولست أدري ان كانت الحركة ذات المرجعية الاسلامية تطلع انصارها على التقديرات العلمية التي بحوزتها ام لا، لان التقديرات الحالية العلمية داخل القلعة الزرقاء تضع مرشحهم في مراتب ثانوية بحظوظ متواضعة جدا، والاغلب انها لا تطلعهم لانها لو اطلعتهم لما راينا كل تلك الحماسة والصراخ، والنهضة اليوم صارت اليوم متخصصة في بيع الاوهام، اكثر منه للشعب لانصارها الذين تتحكم في افكارهم ومشاعرهم وانفعالاتهم بشكل شبه مطلق.ما ربما لم يتح للاغلبية الساحقة معرفته أن ايداع القروي في السجن منحه دفعة عالية جدا، في الوقت الذي تقهقر فيه الزبيدي تحت وابل القصف والتشويه بشكل ملحوظ، وتقدم الشاهد ببعض الارقام تحت وقع الدعاية (لكن هذا قبل الحملة المضادة التي يقودها بمكر عالي الفهري)، وسجل فيه مرشح النهضة تراجع نتيجة الارباكات المتعددة من الياس الغربي وبن عكاشة وشلته خلال حضوره في برامجهم..مورو في المنطلق لم يكن في مرتبة تمنحه الحظوظ للمرور للدور الثاني، لكن أداؤه زاد في ترسّخ تخلّفه عن كوكبة الاوائل، فلم يقدم أيّ فكرة ذات جاذبية فيها ابداع وابتكار، سوى حكاية التشجير التي يمكن ان يأتي بها حتى ذوي الثقافة المحدودة، وغرق في المقابل في قضايا تسفير حركته الشباب لسوريا والجهاز السري وغيرها، وأُنْهِك حدّ "التخمة" حتى ان حَذِق التخلص في عديد الاحيان من الاتهامات، ولكن تعددها وتكررها جعلها تلتصق بصورته وتترسخ حتى لو لم تكن ثابتة بشكل قطعي..فآخر المؤشرات العلمية التي بحوزتنا لا تمنح في احسن الحالات مرشح مونبليزير اكثر من عشر الناخبين، في الوقت الذي قفز فيه القروي للمرتبة الاولى برقم لا يصدّق، وتقهقر الزبيدي للمرتبة الثالثة، في حين استرجع قيس سعيد مركزه الثاني بعد أن خسره لمدة محددة، والمحصلة ان مورو في احسن الحالات سيكون في المرتبة الرابعة، وان قام الشاهد بضربة مفاجأة فسيتجاوزه، خاصة وان ميول عاطفية معتبرة من الجنوب للمرزوقي، تسلب مرشّح مونبليزير أرقاما معتبرة.ومورو اليوم سيلحق بحزبه هزيمة في طعم العلقم، ستضعف حظوظه بشكل حاد في التشريعية، ويتأكّد هذا الاتجاه بفقدان هذا المرشّح لكل حظ في المرور للدور الثاني، أولا لوجود مرشحين من الوزن الثقيل يصعب تجاوزهم بالنسبة له، القروي من جهة الذي استفاد من مظلومية ايداعه في السحن بخلق حالة تعاطف قصوى، والزبيدي الذي يكسب الثقل الساحلي الكبير وعديد النخب برغم تقهقره من حين لآخر، نتيجة عطالته الاتصالية.وثانيا لوجود مجموعة ذات اعتبار تتقاسم معه شريحة الناخبين، قيس سعيد الذي روّج لخطاب أكثر اسلامية من مرشح النهضة خاصة في مسألة المساواة في الميراث، والمرزوقي الذي هو الاخر عبر عن تبني للمقولات الاسلامية حتى اكثر من النهضة ذاتها ناهيك عن تبنيه القوي لقضية مرسي، والتعاطف الكبير الذي يجده لدى الجنوبيين سيمنحه نسبة ذات اهمية ستجتزأ من رصيد مرشح النهضة بصفة هامة، ولا ننس محمد عبو الذي سيأخذ بدوره نسبة لا يستهان بها وايضا الصافي سعيد، وهي شخصيات تتقاسم الى حد ما الشريحة الناخبة لمرشح النهضة، اضافة للمرايحي الذي يكسب التعاطف داخل نفس الشريحة وطبعا الجبالي ومخلوف ولو بنسب هامشية..ويبدو كما اسلفنا في عدة مقالات سابقة ان النهضة لم تقدر حجم الخسارة، التي ستتكبدها معنويا وتاريخيا وفعليا من هذا الترشيح المرتجل، ومع تواصل تأكّد الارقام المتأخرة لمرشحا يبدو أنها ندمت عن هذا النهج، ولكن وقد وقع المحظور فوجب ان تدفع نحو الاقصى اتصاليا، وتروّج للنصر المبين حتى وهي تعلم حقيقة الخسارة الداهمة، وترفع الرايات الوردية حتى لو كانت ستظهر بعد أقل من اسبوعين مجرد أضغاث احلام !!(*) باحث في القانون وفي الفلسفة