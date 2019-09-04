10 توصيات قبل الرئاسيات

Mercredi 04 Septembre 2019



1- لا تفرط في حقك وواجبك الانتخابي ، فعزوفك يوم الاقتراع يمكن ان يكون بمثابة التصويت لمرشح ربما كنت تعتبره الاسوء .2- لا تساهم في تشتيت الاصوات عبر اختيار من تعلم مسبقا و منطقيا ان لا حظوظ له في الفوز و ان كنت مقتنعا شديد الاقتناع بشخصه و برنامجه .3- لا تبني اختيارك على وعود المترشح و امانيه المستقبلية بل اساسا على ماضيه و سيرته و مواقفه و نظافة ايديه .4- حذاري من ان تفقد القدرة على التركيز و التمييز في ظل تخمة اعلامية و تحاليل متشابكة و متقاطعة و متناقضة حد الجنون .5- لا خاب من استشار : لا بأس من طلب رأي من تثق في نزاهتهم و حكمتهم من المقربين منك أو في محيطك الضيق ، زيادة في الاحتياط ، فالانتخاب في نهاية المطاف مسؤولية أمام الله و العباد .6- معاقبة من فشل في الحكم انتخابيا ،ضرورة وواجب ديموقراطي ووطني حتى يتعض و يرتدع الرابحون الجدد و يدركوا جيدا ما ينتظرهم في حال الفشل أو التقصير .7- أخذ المناخات و التوجهات الاقليمية و الدولية بعين الاعتبار في تحديد الاختيار ، يعتبر حكمة و ذكاءا ، يمكن ان يجنب بلادنا عديد المازق و المطبات التي نحن و خصوصاً في ظروفنا الحالية لفي غنى مطلق عنها .8- عهد الخطابة و الفصاحة قد ولى و انتهى ، نحن نعيش اليوم في عهد الصورة و الكلام المختصر المفيد ، ما يهم معرفته و ادراكه هو الموقف و المعنى العميق مهما كان الاسلوب و صيغة التبليغ .9- من باع صوته فكأنما باع شرفه و عرضه و خان وطنه .10- يوم الانتخاب هو يوم عرس للديموقراطية التونسية نكون فيه محط انظار العالم ، احرص فيه ان البس احلى حلة و ان احترم كل مخالف لرائي و ان اساهم في اشعاع تونس و تجربتها الرائدة .